بعد 60 عامًا .. نوكيا تغير شعارها ليعكس إستراتيجيتها الجديدة

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا يوم الأحد عن تغيير الهوية البصرية لعلامتها التجارية لتعكس تركيزها الحالي على استعادة النمو القوي في مجال التقنية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة (بيكا لوندمارك) في منشور على مدونة الشركة: «إن هويتنا البصرية الجديدة تجسد نوكيا كما نحن الآن، مع الطاقة والالتزام المتجددين كرواد في التحول الرقمي».

وبعد أكثر 60 عامًا على شعار نوكيا السابق، يتضمن الشعار الجديد 5 أشكال مختلفة تشكل كلمة NOKIA، كما غُيّر اللون الأزرق المميز للشعار السابق إلى مجموعة من الألوان المختلفة.

وأوضح (لوندمارك) أن الشعار الجديد يبني على الشعار السابق، «لكننا جعلناه يبدو أكثر معاصرة ورقمية، ليعكس هويتنا الحالية».

ويأتي إطلاق العلامة التجارية الجديدة عشية انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية، وقد بدأت الشركة نشرها عبر مواقعها وأصولها.

وأشار (لوندمارك) إلى أن التغيير لا يتعلق فقط بالشكل الذي تبدو عليه الشركة، إنما يتعلق أيضًا بقوتها في التواصل والابتكار والشراكات التعاونية والريادة في مجال التقنية. كما يتعلق بعروض الشركة في الأسواق الحالية والمستقبلية.

وقال (لوندمارك) في مقابلة مع وكالة رويترز إن الناس كانوا يربطون نوكيا بالهواتف الذكية، ولكنها الآن شركة لتقنية الأعمال.

وبعد تولي (لوندمارك) إدارة الشركة المتعثرة عام 2020، وضع إستراتيجية من ثلاثة مراحل: إعادة الترتيب والتنسيق، والتسريع، والارتقاء. ومع اكتمال مرحلة إعادة الترتيب والتنسيق، قال (لوندمارك) إن المرحلة الثانية قد بدأت.

وفي حين أن نوكيا ما تزال تهدف إلى تنمية أعمالها في مجال توفير الخدمات، إذ تبيع المعدات لشركات الاتصالات، ينصب تركيزها الرئيسي حاليًا على بيع المعدات لشركات أخرى.

وقد دخلت شركات التقنية الكبرى في شراكة مع صانعي معدات الاتصالات مثل نوكيا، لبيع شبكات الجيل الخامس الخاصة والمعدات التقنية للمصانع الآلية للعملاء، الذي يعمل معظمهم في قطاع التصنيع.

وتخطط الشركة الفنلندية لمراجعة مسار نمو أعمالها المختلفة والنظر في البدائل، ومن ذلك: سحب الاستثمارات.

ويُعتقد أن تحرك شركة نوكيا نحو أتمتة المصانع ومراكز البيانات سيجعلها في مواجهة مع شركات التقنية الكبرى، مثل مايكروسوفت وأمازون.