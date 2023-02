أبرز التطبيقات التي تساعدك في زيادة الإنتاجية في أجهزة أندرويد

إذا كنت تستخدم أحد أجهزة أندرويد كالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي لإنجاز بعض المهام والتخطيط لأعمالك وتنظيمها، فيمكنك الاستعانة ببعض التطبيقات التي تساعد في زيادة الإنتاجية، إذ تحتوي تلك التطبيقات على أدوات تُسهّل مسح المستندات ضوئيًا، والتخطيط للأعمال وتدوين الملاحظات والجدولة.

وسنذكر فيما يلي 6 من أبرز التطبيقات التي يمكنك استخدامها لتسهيل عملك في أجهزة أندرويد وزيادة الإنتاجية:

1- تطبيق Google Calendar:

يمكنك استخدام تطبيق (تقويم جوجل) Google Calendar المتوفر في جميع أجهزة أندرويد لجدولة المهام اليومية بسهولة، وأهم ما يميزه هو التكامل مع (مساعد جوجل) Google Assistant، مما يعني أنه يمكنك قول (مرحبًا جوجل) Hey Google ثم اطلب منه أن يخبرك عن حدث معين في جدول مهامك، على سبيل المثال: (متى أول اجتماع لي اليوم؟) أو (ما هو الحدث التالي؟) يمكنك أيضًا مطالبة مساعد جوجل بجدولة المهام وإضافتها إلى التقويم.

2- تطبيق Microsoft Word:

إذا كنت بحاجة إلى فتح مستندات Word وتحريرها في هاتفك أو جهازك اللوحي، فإن تطبيق Microsoft Word الرسمي المُتاح لأجهزة أندرويد هو الخيار الأفضل. إذ يحتوي هذا التطبيق على واجهة بسيطة تسمح بالوصول إلى أدوات متعددة لإنشاء المستندات وتحريرها بسهولة مما يساعدك في أداء بعض المهام الخاصة بتحرير النصوص من هاتفك أو الجهاز اللوحي دون الحاجة إلى الحاسوب.

3- تطبيق Google Docs:

إذا كنت بحاجة إلى معالج نصوص يحتوي على الأدوات الأساسية لمعالجة النصوص، فيمكنك اختيار تطبيق (مستندات جوجل) Google Docs. ولكنه لا يحل محل Microsoft Word، فهو غير مناسب لإنتاج مستندات كبيرة معقدة، لأنه يفتقر إلى بعض الميزات مثل: ميزة captions لإضافة تسميات توضيحية للصور، وميزة cross–reference لإضافة المراجع.

4- تطبيق CamScanner:

يساعد تطبيق CamScanner في مسح المستندات الورقية والإيصالات ضوئيًا بسرعة باستخدام هاتفك، مما يقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بالمستندات الورقية، أو الاستعانة بجهاز مسح ضوئي. وللاحتفاظ بالمستندات بعد مسحها ضوئيًا، وتسهيل الوصول إليها من الأجهزة المختلفة، يمكنك مزامنة المستندات عبر أحد خدمات التخزين السحابي مثل: Google Drive، أو OneDrive، أو Dropbox.

5- تطبيق Google Keep:

يمكن استخدام تطبيق Google Keep لتدوين الملاحظات وإضافة الرسومات والصور والقوائم إليها. ومثل معظم التطبيقات التابعة لجوجل، يخزن تطبيق Google Keep البيانات في جوجل درايف، ويمكن الوصول إليها بسهولة من حاسوبك باستخدام متصفح الويب.

يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات في هذا التطبيق، إما حسب الوقت أو الموقع، ولكن تطبيق Google Keep غير متوافق مع جميع تطبيقات جوجل الأخرى. على سبيل المثال: يتوافق تطبيق Google Keep مع خرائط جوجل مما يسمح بضبط تذكيرات بحسب الموقع. لكنه غير متوافق مع مساعد جوجل، فلا يمكنك الاستعانة بمساعد جوجل لتدوين الملاحظات عن طريق الأوامر الصوتية وحفظها في Google Keep.

6- تطبيق WiFi File Transfer:

يتيح تطبيق WiFi File Transfer الوصول إلى جميع الملفات والمجلدات الموجودة في هاتفك أو جهازك اللوحي عبر متصفح الويب. ويسمح بنقل الملفات بين أجهزة أندرويد والحاسوب الشخصي بسهولة دون الحاجة إلى كابل USB.