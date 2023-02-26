6 أدوات تساعد في حماية بياناتك وخصوصيتك عبر الإنترنت

مع استمرارنا في الاعتماد على الإنترنت في أنشطتنا اليومية، كإرسال الأموال أو تلقيها عبر الخدمات المصرفية في الإنترنت، أو شراء السلع والخدمات، أو الاتصال بالأصدقاء والعائلة في وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام المعلومات الشخصية، ومع زيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية أصبحت حماية بياناتنا وخصوصيتنا أمرًا مهمًا. سواء كنت مستخدمًا عاديًا للإنترنت أو تقنيًا، فإن اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على الأمان والخصوصية عبر الإنترنت أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

هناك عدة أنواع من الأدوات التي يمكنك استخدامها لحماية معلوماتك الشخصية من المتسللين وزيادة الأمان عند استخدام الإنترنت، وسنذكر منها ما يلي:

1- برامج مكافحة الفيروسات:

برنامج مكافحة الفيروسات هو نوع من أدوات الأمان المصممة لحماية أجهزتك من البرامج الضارة، فبمجرد تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات في حاسوبك، فإنه يعمل باستمرار في الخلفية ويفحص أي برامج ضارة. وبعد أن يكتشف وجود أي برامج ضارة، ينبهك ويتيح لك اختيار تجاهل البرنامج الضار أو عزله أو حذفه.

هذا يجعل برنامج مكافحة الفيروسات ضروريًا لضمان تشغيل حاسوبك بسلاسة وأمان. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، قد تتساءل عن كيفية اختيار أفضل برنامج لمكافحة الفيروسات لجهازك. هناك العديد من العوامل التي تجب مراعاتها، مثل: نوع الجهاز الذي تستخدمه، وميزانيتك ومستوى الحماية الذي تحتاجه.

2- مدير كلمات المرور:

تتيح كلمات المرور الخاصة بك الوصول إلى الخدمات الأساسية عبر الإنترنت مثل: بريدك الإلكتروني أو الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، وتساعد أيضًا في حماية معلوماتك الشخصية. هذا هو السبب في أن إنشاء كلمات مرور منفصلة ومعقدة لكل حساب أمر ضروري. بهذه الطريقة، إذا اختُرقت إحدى كلمات المرور الخاصة بك في تطبيق أو موقع ويب معين، فلن يعرض ذلك أيًا من حساباتك الأخرى للخطر.

ومع ذلك، قد يكون تذكر كل كلمات المرور أمرًا صعبًا، مع الأخذ في الاعتبار أنك قد تشترك في خدمات جديدة عبر الإنترنت من وقت لآخر. لذا قد يكون استخدام (تطبيق لإدارة كلمات المرور) password manager مفيدًا، للمساعدة في إنشاء كلمات مرور متعددة وتخزينها وتتبعها، وكل ما عليك فعله هو حفظ كلمة مرور رئيسية واحدة للوصول إلى حسابك في مدير كلمات المرور.

يمكنك تجربة استخدام تطبيق Microsoft Authenticator لإدارة كلمات المرور، المُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، وتتوفر منه إضافة خاصة بمتصفح جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج. فهو يساعد في إجراء عمليات تسجيل دخول سهلة وآمنة لكل حساباتك باستخدام التعبئة التلقائية لكلمة المرور (AutoFill)، أو المصادقة المتعددة العوامل (MFA) أو باستخدام المصادقة الثنائية (2FA)، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء كلمات مرور جديدة.

3- الشبكات الخاصة الافتراضية:

تُعد الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) نوعًا شائعًا من أدوات الأمان والخصوصية عبر الإنترنت التي تساعد في حماية بياناتك من المتسللين.

عندما تتصل بشبكة واي فاي عامة أو شبكات أخرى غير آمنة، يمكن أن يكون عنوان IP ونشاط التصفح مرئيًا لقراصنة الإنترنت ويتيح لهم تتبع أنشطتك عبر الإنترنت، مثل: المواقع التي تزورها والملفات التي تنزلها.

يمكنك استخدام VPN لمنع المتسللين من مراقبة أنشطتك. إذ تحمي الشبكة الافتراضية الخاصة نشاطك عبر الإنترنت من خلال إنشاء اتصال مشفر بين جهازك والمواقع التي تزورها. تقوم بذلك عن طريق توجيه نشاطك في الإنترنت عبر خوادممها الآمنة، مما يجعل من الصعب معرفة المصدر الأصلي لنشاطك عبر الإنترنت.

هناك العديد من شبكات VPN التي يمكنك استخدامها لتحسين الأمان والخصوصية عبر الإنترنت، بعضها مجانية وبعضها يتطلب اشتراكات مدفوعة.

4- برامج التشفير:

إذا كنت تتعامل بشكل متكرر مع معلومات حساسة أو تخزن بيانات سرية في حاسوبك، مثل: السجلات المالية أو الطبية، فقد تحتاج إلى التفكير في استخدام برامج (التشفير) Encryption وليس كلمات المرور فقط.

تستخدم برامج التشفير خوارزميات لخلط بياناتك، قبل تخزينها في حاسوبك أو إرسالها عبر الإنترنت مما يجعلها غير قابلة للقراءة بالنسبة للقراصنة الذين يفتقرون إلى المفتاح المناسب لفك التشفير. بهذه الطريقة، حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حاسوبك، فلن يتمكن من عرض المعلومات أو استخدامها.

في حين أن هذا قد يبدو معقدًا للمستخدمين العاديين، فإن برامج التشفير مصممة لتكون سهلة الاستخدام. وكل ما عليك فعله هو تنزيل برنامج التشفير وإنشاء حساب وإضافة ملف في البرنامج ليعمل على تشفير البيانات فيه.

5- المصادقة الثنائية:

هذه أداة أمان أخرى عبر الإنترنت تضيف طبقة من الحماية لحساباتك في مواقع الويب والتطبيقات. ولكن ما هي المصادقة الثنائية (2FA)؟ بدايةً من المهم التعرّف على مفهوم المصادقة أحادية العامل (SFA)، وهي المصادقة الأكثر شيوعًا وتتطلب منك تقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتكون في الغالب اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حساب معين عبر الإنترنت.

من الناحية الأخرى، تتطلب المصادقة الثنائية (2FA) اتباع خطوتين للوصول إلى حسابك. بالإضافة إلى تقديم اسم المستخدم وكلمة المرور، سيُطلب تقديم بعض المعلومات الإضافية وهي رمز تحقق يُرسل إلى هاتفك عبر رسالة نصية قصيرة SMS، أو سيكون رمزًا تُنشئه بواسطة أحد تطبيقات المصادقة الثنائية. بهذه الطريقة، حتى إذا اخترق شخص ما كلمة مرورك، سيظل بحاجة إلى معلومات إضافية للوصول إلى حسابك.

6- جدران الحماية:

إحدى طرق حماية شبكتك أو أجهزتك من التهديدات عبر الإنترنت هي استخدام (جدار الحماية) Firewall، الذي يعمل كدرع وقائي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية.

جدار الحماية عبارة عن جهاز أو برنامج لمراقبة البيانات الواردة والصادرة بين شبكتك الخاصة وشبكة الإنترنت العامة وتصفيتها لمنع الوصول غير المصرح به. يسمح جدار الحماية بالمرور للبيانات التي تفي بمعايير محددة ويمنع تلك التي لا تستوفي المعايير.

يجب أن تفكر في استخدام جدار حماية لعدة أسباب، أبرزها: تقليل مخاطر تعرض حاسوبك إلى البرامج الضارة، ومنع الوصول غير المصرح به إلى حاسوبك أو شبكة الإنترنت الخاصة، وحظر وصولك إلى مواقع ويب محددة.