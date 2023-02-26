علامات تدل على إصابة حاسوب ماك بفيروسات وكيفية التخلص منها

إذا كان حاسوب ماك يعمل بشكل غريب، على سبيل المثال: تظهر إعلانات غريبة في أماكن لا تظهر فيها عادةً أي إعلانات، أو أنه أصبح بطيئًا جدًا، فقد يكون حاسوبك مصابًا بفيروس نتيجةً لتنزيل تطبيقات من مصادر غير موثوقة، أو لسبب آخر.

فإذا كنت قلقًا بشأن وجود فيروس في حاسوبك، يمكنك فحص نظام التشغيل للتحقق من وجود فيروسات، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

هل يمكن أن تصاب حواسيب ماك بالفيروسات؟

بالرغم من الاعتقاد الشائع بأن حواسيب ماك محصنة ضد الفيروسات، من الممكن أن تصاب بالفيروسات، وفيما يلي أمثلة على بعض الفيروسات الأكثر شيوعًا في حواسيب ماك:

فيروس Silver Sparrow: يستهدف حواسيب ماك التي تعمل بشريحة M1. ويستخدم JavaScript API المثبتة في نظام التشغيل macOS لتنفيذ الأوامر ومن المعروف أنه يتصل بخوادمه مرة واحدة في الساعة.

يستهدف حواسيب ماك التي تعمل بشريحة M1. ويستخدم JavaScript API المثبتة في نظام التشغيل macOS لتنفيذ الأوامر ومن المعروف أنه يتصل بخوادمه مرة واحدة في الساعة. فيروس GoSearch22: ويسمى أيضًا Pirri وهو أول برنامج ضار يستهدف حواسب ماك التي تعمل بشريحة M1. الفيروس نفسه عبارة عن برامج إعلانية، يضيف الإعلانات في الأماكن التي لا تظهر فيها عادةً.

ويسمى أيضًا Pirri وهو أول برنامج ضار يستهدف حواسب ماك التي تعمل بشريحة M1. الفيروس نفسه عبارة عن برامج إعلانية، يضيف الإعلانات في الأماكن التي لا تظهر فيها عادةً. فيروس ThiefQuest: هو فيروس يسرق البيانات من الملفات الموجودة في حاسوبك.

هو فيروس يسرق البيانات من الملفات الموجودة في حاسوبك. فيروس LoudMiner: هو فيروس لتعدين العملات المشفرة، يُنشر عبر نسخة غير أصلية من تطبيق Ableton Live.

كيف تعرف أن حاسوب ماك مصابًا بفيروس؟

تصاب حواسيب ماك بالفيروسات بسبب تنزيل تطبيقات وبرامج من مصادر غير موثوقة، فإذا لم تثبت أي تطبيقات من خارج متجر تطبيقات ماك (Mac App Store)، فلا داعي للقلق. وإذا كان نظام macOS والمتصفحات محدثة، فمن غير المرجح إصابة حاسوبك بفيروس.

وإذا قمت بتثبيت برنامج من خارج متجر تطبيقات ماك، ولكنك حرصت على البحث عن البرنامج في الإنترنت قبل تثبيته والتأكد من أنه آمن تمامًا، فلا داعي للقلق أيضًا.

من ناحية أخرى، إذا استخدمت محرك أقراص USB يضم فيروسات أو نزلت مرفق من البريد الإلكتروني دون التأكد من سلامته يمكن للفيروسات أن تنتشر بعدة طرق في حاسوبك. وستظهر بعض العلامات في حاسوب ماك تدل على أنه مصاب بالفيروسات، ومنها ما يلي:

1- ظهور إعلانات ونوافذ منبثقة في أماكن غير متوقعة:

إذا رأيت إعلانات في أماكن لم تظهر فيها من قبل، فقد يكون ذلك ناتجًا عن تثبيت تطبيق من خارج متجر التطبيقات أو تنزيل ملف غير آمن. ومن المُحتمل أن يكون حاسوبك مصابًا بفيروس.

2- بطء مفاجئ في حاسوب ماك:

تجعل بعض البرامج الضارة حاسوبك جزءًا من شبكة بوت نت (Botnet)، وهي شبكة من الحواسيب المخترقة التي يتحكم بها مجرمو الإنترنت عن بُعد، فإذا كان حاسوبك يضم أحد تلك البرامج الضارة، فقد يساعد ذلك مجرمي الإنترنت في استخدام حاسوبك لتنفيذ هجوم موزع لحجب الخدمة DDoS (Distributed Denial of Service) في موقع ويب معين، أو أداء مهام تستهلك طاقة وحدة المعالجة المركزية مما يجعل حاسوبك بطيئًا باستمرار.

وللتأكد تمامًا من أن حاسوبك يحتوي على فيروسات استخدم أحد برامج فحص الفيروسات المجانية مثل:

Bitdefender: يحدد هذا التطبيق مكان وجود الفيروسات لحذفها يدويًا، فهو لا يحذف الفيروسات بل يكشف عن مكانها فقط.

يحدد هذا التطبيق مكان وجود الفيروسات لحذفها يدويًا، فهو لا يحذف الفيروسات بل يكشف عن مكانها فقط. Malwarebytes for Mac: يمكن لهذا التطبيق فحص نظام التشغيل في حاسوب ماك كاملًا في أقل من 30 ثانية وإزالة البرامج الضارة.

يمكن لهذا التطبيق فحص نظام التشغيل في حاسوب ماك كاملًا في أقل من 30 ثانية وإزالة البرامج الضارة. ClamXAV: هو إصدار خاص بحواسيب ماك من ClamAV، وهو برنامج مكافح للفيروسات مفتوح المصدر يكشف عن وجود الفيروسات والبرامج الضارة في الحواسيب.

إذا لم تعثر أي من هذه الأدوات على فيروسات، فمن غير المرجح أن يكون حاسوبك مصابًا.

ميزات الحماية من الفيروسات المدمجة في حواسيب ماك

بالإضافة إلى إمكانية تنزيل برنامج لمكافحة الفيروسات، تحتوي حواسيب ماك على أدوات مدمجة من شأنها أن تبقيك في مأمن من البرامج الضارة والفيروسات، ومنها ما يلي:

Gatekeeper

يمنع برنامج Gatekeeper المستخدمين من تثبيت البرامج التي يحتمل أن تكون غير آمنة. ويعمل هذا البرنامج بشكل افتراضي على منع تثبيت التطبيقات من خارج متجر تطبيقات ماك Mac App Store، ولكن يمكنك تغيير الإعدادات لحظر تنزيل التطبيقات من مطورين غير معروفين أيضًا.

يعطّل العديد من مستخدمي حواسيب ماك Gatekeeper تمامًا حتى يتمكنوا من تنزيل أي برامج من مصادر مختلفة قد تكون غير آمنة، وهذا من شأنه أن يجعل الحاسوب عرضة للخطر.

App Sandbox

App Sandbox هي ميزة يوفرها نظام التشغيل macOS وتتمثل الوظيفة الأساسية لها في حماية موارد النظام وبيانات المستخدم من التطبيقات الضارة عن طريق منعها من الوصول إلى نظام الملفات واتصالات الشبكة وغيرها.

XProtect

XProtect هو برنامج لمكافحة البرامج الضارة موجود في نظام التشغيل macOS منذ عام 2009، لكن هذا البرنامج لا يشبه برامج مكافحة الفيروسات في ويندوز فهو غير مرئي لمعظم المستخدمين.

لا يمكنك فتح البرنامج وإجراء فحص بنفسك، ولا يمكنك تثبيت التحديثات يدويًا. ولكن إذا كان حاسوب ماك مصابًا بفيروس معروف، فمن المحتمل أن ينبهك هذا البرنامج. كما أنه يمنعك من فتح الملفات المصابة.