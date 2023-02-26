شاومي تُعلن عن ثلاثة هواتف من فئة Xiaomi 13

أعلنت شركة شاومي اليوم الأحد عن إطلاقها ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة Xiaomi 13 للأسواق العالمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 في برشلونة. وكانت الشركة قد أعلنت عن هاتفي 13 و Pro 13 للأسواق الصينية أواخر العام الماضي.

وتتضمن الهواتف المُعلن عنها كلًا من Xiamoi 13 Pro و Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 13 Pro

يقدم الهاتف الجديد شاشة من نوع LTPO بقياس 6.73 بوصات، وبمعدل تردد قدره 120 هرتز، وبدقة 3200×1440 بكسل. وهي تدعم تقنيات الصورة: HDR10+، و Dolby Vision، و HLG، و1920Hz DC. وتحوي الشاشة أيضًا مستشعرًا لدرجة حرارة اللون المحيط الذي يسمح لها بضبط درجة حرارة اللون حسب الحاجة.

ويمتاز شاومي 13 برو عن سلفه بأنه يقدم مستوًى أعلى من السطوع قدره 1,200 شمعة، ويمكن أن يرتفع المستوى إلى 1,900 شمعة حين تشغيل الفيديو بتقنية HDR.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تتراوح بين 128 جيجابايت و512 جيجابايت.

وعلى غرار هاتف شاومي 12إس ألترا Xiaomi 12S Ultra، يقدم شاومي 13 برو ثلاث كاميرات خلفية دقة كل منهما 50 ميجابكسل، ولكن الرئيسية منها تأتي مع مستشعر بقياس 1 بوصة من نوع Sony IMX989 مع عدسات من شركة Leica وفتحة عدسة f/1.9 ومثبت صورة بصري هجين Hyper OIS.

وتأتي الكاميرا الثانية المخصصة لتصوير العمق بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بمعدل 3x وعدسات لايكا العائمة Leica Floating Lens وفتحة عدسة f/2.0. وتمتاز هذه الكاميرا بإمكانية التركيز من مسافة 10 سم فقط. أما الكاميرا الثالثة، فهي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويحوي الهاتف بطارية بسعة 4,820 ميلي أمبير/ الساعة مع شريحة Surge G1 من شاومي، التي تسمح بتقنية الشحن الفائق السرعة باستطاعة 120 واط سلكيًا، و50 واط لاسلكيًا. ويدعم الهاتف أيضًا الشحن العكسي اللاسلكي باستطاعة 10 واط.

وتشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت إستريو Dolby Atmos مع ميزة تتبع الرأس الجديدة من Dolby. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، التي تعد إضافة جديدة إلى هواتف شاومي الرائدة.

ويأتي الهاتف المصنوع من السيراميك بأربعة ألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر، بالإضافة إلى لون رابع هو الأزرق الفاتح المصنوع من الجلد. وسيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1300 يورو.

Xiaomi 13

يقدم الهاتف شاشة من نوع OLED بقياس 6.36 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تردد قدره 120 هرتز، وهي تدعم تقنيات الصورة التي يدعمها شاومي 13 برو.

وتأتي الكاميرات الخلفية للهاتف مع عدسات Leica أيضًا، وذلك بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية التي تدعم أيضًا Hyper OIS، وبدقة 10 ميجابكسل للثانية التي تدعم التقريب بمعدل 3x، أما الثالثة، المخصصة للتصوير الفائق العرض، فتأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويقدم شاومي 13 بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط سلكيًا، وباستطاعة 50 واط لا سلكيًا. بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن العكسي اللاسلكي باستطاعة 10 واط.

وعلى غرار شاومي 13 برو، يقدم الهاتف مكبرات صوت إستريو Dolby Atmos مع ميزة تتبع الرأس الجديدة من Dolby. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

وصُنع ظهر الهاتف من الزجاج وهو يأتي باللون الأسود، والأخضر، والأزرق، والرمادي، والأبيض. وهناك ألوان أخرى، هي: الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق، بالإضافة إلى النسخة الزرقاء مع ظهر من الجلد. وسيباع الهاتف بسعر يبدأ من 1000 يورو.

Xiaomi 13 Lite

وهو هاتف من الفئة المتوسطة يحمل شاشةً بقياس 6.55 بوصات ودقة +FHD بمعدل تردد قدره 120 هرتز مع دعم تقنيتي Dolby Vision و HDR10.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 ويدعم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ويتوفر بسعتين تخزينيتين هما 128 أو 256 جيجابايت.

ويأتي الجهاز بثلاث كاميرات خلفية تتضمن كاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل وحساس Sony IMX766، وكاميرا ذات عرض فائق بدقة 8 ميجابكسل وحساس Sony IMX355، وكاميرا للتقريب بدقة 2 ميجابيكسل. ويعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4,500 ميلي أمبير/ساعة وبسرعة شحن تصل إلى 67 واط مع دعم شريحتي اتصال بتقنية الجيل الخامس واتصال الواي فاي بتقنية WiFi 6. وسيباع الهاتف بسعر يبدأ من 500 يورو.