شاومي تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة Watch S1 Pro

كشفت شركة شاومي الصينية عن ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S1 Pro، التي تُعتبر بمثابة تحديث على ساعتها السابقة Watch S1. وتتميز الساعة الجديدة بشاشة أكبر وبطارية ذات عمر أطول مع عدد من الميزات الجديدة الأخرى. وقد أعلنت الشركة عن الساعة خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة MWC 2023.

ويزيد هذا الطراز حجم الشاشة من 1.3 بوصة إلى 1.47 بوصة. وتأتي الشاشة بتقنية AMOLED ودقة 480 × 480 بكسل بكثافة تبلغ 326 بكسل لكل بوصة. ويمكن أن يصل سطوع الشاشة إلى 600 شمعة وهي محمية بطبقة من زجاج الياقوت المقاوم للخدش.

ويمكن استخدام ساعة Watch S1 Pro مع الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS، وتدعم الدفع الإلكتروني اللاسلكي عبر تقنية NFC، ويمكن استخدام الميكروفون والسماعة لإجراء المكالمات الهاتفية اللاسلكية من خلالها.

يتكون جسم ساعة Watch S1 Pro من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار، مما يجعلها مناسبة للسباحة ولكن ليس للغطس. تدعم الساعة متابعة النشاط الرياضي الحالي لأكثر من 100 نشاط مختلف، وتتضمن مستشعرًا لمعدل ضربات القلب، وحساب سرعة ومسافة الجري.

كما يمكن استخدام الساعة لمراقبة النوم، وتأتي مع بطارية بسعة 500 ميلي أمبير/ساعة يمكن أن تدوم حتى 14 يومًا بشحنة واحدة، ويمكن أن تعمل لمدة يومين بعد 10 دقائق فقط من الشحن. كما يمكن استخدامها للدفع اللاسلكي عبر شريحة NFC وتتميز باتصال Bluetooth 5.2 ويتوفر فيها دعم مساعد صوتي مدمج.

وتتميز ساعة Watch S1 Pro بعدة مستشعرات لمراقبة ومتابعة النشاط البدني والصحي، بما في ذلك مستشعر لمعدل ضربات القلب ومستشعر لتشبع الأكسجين في الدم ومستشعر لقياس درجة الحرارة وضغط الهواء.

وتَعِد الساعة الذكية Xiaomi Watch S1 Pro بمدة استخدام بطارية تصل إلى 14 يومًا، وتدعم الشحن السريع عبر تقنية QuickCharge 3.0 ويمكن شحنها بالكامل عبر محطة الشحن اللاسلكية في غضون 85 دقيقة.

وتتوفر الساعة الذكية بخيارين من الألوان، الأول فضي مع حزام جلدي بني اللون والثاني أسود مع حزام مطاطي بسعر يبلغ 299.99 يورو.