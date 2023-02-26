تقنية الذكاء الاصطناعي تقود الطائرات القتالية للمرة الأولى

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الذكاء الاصطناعي قاد طائرة مشابهة لطائرة إف-16 لمدة 17 ساعة موزّعة على 12 رحلة، وقد جرت هذه الرحلات في ديسمبر الماضي في قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا باستخدام طائرة تجريبية تدعى X-62A فيستا.

وقد تحكّمت بالطائرة أربع خوارزميات للذكاء الاصطناعي نفذت القتال الجوي في مهمات تُحاكي المعارك الجوية الحقيقية، بما في ذلك الإقلاع والهبوط الآليين.

ولا يُعد استخدام نظام الطيار الآلي شيئًا جديدًا، سواء في الطائرات المقاتلة أو في طائرات الركّاب، إذ يُستخدم هذا النظام للتنقل على مسارٍ محدد باستخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS. إلّا أن القتال الجوي دون أي تدخل بشري هو شيء جديد بالكامل. وتقول شركة (لوكهيد مارتن)، التي صممت الطائرة، إن هذه أول مرة يجري فيها “التعامل مع طائرة تكتيكية بواسطة الذكاء الاصطناعي”.