الكشف عن اللوحي TCL NXTPAPER 11 بشاشة مضادّة للّمعان

كشفت شركة TCL الصينية عن حاسوبيها اللوحيين الجديدين: TCL NXTPAPER 11 و TCL TAB 11، وينتمي الجهازان إلى الفئة المتوسطة ويتشابهان مع حيث المواصفات مع تميُّز TCL NXTPAPER 11 بتقنية شاشة مُضادة للّمعان. وجاء إعلان الشركة خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 في برشلونة.

TCL NXTPAPER 11

يحمل TCL NXTPAPER 11 شاشةً تعمل بالجيل الثاني من تقنية NXTPAPER المضادة للّمعان التي كانت الشركة قد أعلنت عنها العام الماضي. وتتميز هذه الشاشة بتقنية جديدة تُعطيها ملمسًا أشبه بملمس الورق، وهي مقاومة لانعكاس الضوء وهو ما يُساعد في تقديم تجربة قراءة أفضل ضمن ظروف الإضاءة القوية.

يحمل الجهاز شاشة بقياس 10.95 بوصات من نوع LCD بتقنية IPS تبلغ دقتها 2,000×1,200 بكسل بشدة إضاءة تصل إلى 500 شمعة. وهي مزودة بحساس للضوء يمكنه تعديل حرارة ألوان الشاشة بما يتناسب مع ظروف الإضاءة المحيطة.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 13 ومعالج Helio P60T وهو يتوفر بنسخة WiFi فقط ويدعم اتصال بلوتوث من الجيل الخامس Bluetooth 5.0 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وميكروفونين لمكالمات الفيديو وأربعة مكبرات للصوت.

يأتي الجهاز بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للزيادة عبر منفذ microSD.

تبلغ سماكة الجهاز 6.9 ميليمترًا ويزن 462 جرامًا ويعمل ببطارية سعتها 8,000 ميلي أمبير/ساعة يمكن شحنها عبر منفذ USB-C بطاقة شحن تبلغ 18 واط. وسيتوفر في الأسواق بدءًا من شهر مايو القادم بسعر 250 دولار أمريكي.

TCL TAB 11

يأتي حاسوب TCL TAB 11 بشاشة تقليدية مماثلة لـ NXTPAPER 11 من حيث الدقة والقياس، وهو يحمل كذلك ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت ومساحة التخزين 128 جيجابايت مع دعم microSD. يعمل الجهاز بمعالج Helio P60T ويختلف عن TCL NXTPAPER 11 بوجود نسخة منه تدعم اتصال الجيل الرابع إضافةً إلى الـ WiFi. كما يدعم الجهاز قلمًا إلكترونيًا للكتابة على الشاشة وكاميرتين أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل لكلٍ منهما.

سيتوفر الجهاز للبيع بدءًا من شهر مايو القادم بسعر 210 دولارات أمريكية لنسخة اتصال الجيل الرابع، وبسعر 180 دولارًا لنسخة الوايفاي.