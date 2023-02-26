أبرز التطبيقات التعليمية لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون

لم يفت الأوان بعد لتوسيع نطاق معرفتك، فقد أصبح الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة من أي وقت مضى. ويمكنك البدء بتعلم مجالات جديدة عبر مواقع الويب التعليمية، أو قنوات اليوتيوب أو التطبيقات التعليمية المتخصصة في تدريس مجالات معينة مثل: اللغات، أو البرمجة.

وإذا كنت طالب جامعي يمكنك الاستعانة ببعض التطبيقات التعليمية للحصول على شروحات مفصلة في أساسيات العلوم والرياضيات، أو الحصول على دورات جامعية من أرقى الجامعات الأمريكية وأنت في بلدك.

إليك 5 من أبرز التطبيقات التعليمية المُتاحة لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون، التي توفر لك فرص تعليمية مختلفة:

1- تطبيق Duolingo لتعلم اللغات:

يتضمن Duolingo عشرات اللغات التي يمكنك الاختيار من بينها للبدء في تعلم لغة جديدة بطريقة بسيطة وممتعة. يحتوي التطبيق على مسارات تعليمية خاصة لكل لغة، وكل مسار مقسم إلى عدة موضوعات ومراحل تعليمية. وكل موضوع يضم تمارين قصيرة منطوقة ومكتوبة.

يشجعك هذا التطبيق على الالتزام بممارسة التدريبات بانتظام عن طريق نظام المكافآت وإمكانية دعوة الأصدقاء إلى استخدام التطبيق لإنشاء بيئة اجتماعية تحفيزية. بالنسبة إلى نظام المكافآت في تطبيق Duolingo فهو عبارة عن عملات افتراضية تسمى lingots تحصل عليها في كل يوم تحقق فيه الهدف الذي حددته. ويمكنك إنفاق lingots في المتجر الخاص بالتطبيق.

تطبيق Duolingo مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل

2- تطبيق TED لمشاهدة المحادثات القصيرة حول الأفكار الجديدة المبتكرة:

على عكس معظم التطبيقات التعليمية التي تركز في تعليم الأساسيات في المجالات التعليمية المختلفة، يعرض TED لجمهوره مجموعة من الأفكار المبتكرة في شكل محادثات بسيطة سهلة الفهم من خبراء وقادة في العديد من المجالات، منها العلوم والفن والفلسفة والكثير من المجالات التعليمية الأخرى.

يمكنك العثور على محادثات في الموقع الرسمي للتطبيق في الويب أو في القناة التابعة له في يوتيوب، لكنك ستجد بعض الميزات الحصرية في تطبيق TED مثل: إمكانية تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها بدون إنترنت.

تطبيق TED مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل

3- تطبيق Khan Academy لتعلم الرياضيات والعلوم:

يوفر تطبيق Khan Academy موضوعات تعليمية محددة في مجالات الرياضيات والعلوم بشكل خاص بالإضافة إلى دورات في مجال العلوم الإنسانية مثل التاريخ والفن.

يركز التطبيق في توضيح المفاهيم عبر الرسوم البيانية بالاعتماد على لوحة رسم رقمية. وأهم ما يميز هذا التطبيق أنه مجاني تمامًا، ويمكنك الوصول إلى محتواه من خلال قناة اليوتيوب التابعة له أو تطبيق الويب.

تطبيق Khan Academy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل

4- تطبيق edX للدورات الجامعية الأمريكية:

يوفر تطبيق edX دورات جامعية يدرسها أساتذة في أرقى الجامعات في الولايات المتحدة عبر مقاطع الفيديو المُسجّلة. وجميع الدورات في هذا التطبيق مجانية، ولكن يطلب منك الدفع إذا أردت الحصول على شهادة بعد انتهاء الدورة.

مواضيع الدورات المتاحة في التطبيق متنوعة ومنها مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتُعرض الفصول الدراسية الخاصة بكل مجال تعليمي في شكل محاضرات فيديو تليها اختبارات قصيرة، بالإضافة إلى توفر بث مباشر لبعض الفصول الدراسية في مجال علوم البيانات ولغة بايثون وغيرها.

تطبيق edX مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل

5- تطبيق NASA لتعلم أساسيات علم الفلك:

يُعد تطبيق NASA أحد التطبيقات التعليمية القليلة التي تهدف إلى تعليمك أساسيات علم الفلك، إذ يحتوي تطبيق ناسا على مقالات ومقاطع فيديو تعليمية حول موضوعات متنوعة في علم الفلك. كما يركز التطبيق في تعريفك على أحدث التطورات في أعمال (وكالة ناسا) NASA، بالإضافة إلى توفير معلومات حول الأحداث الفلكية القادمة مثل: الكسوف وظهور الكواكب، وكيفية مشاهدتها مباشرة.

تطبيق NASA مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل