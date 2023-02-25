HMD تعلن عن هاتفي نوكيا سي22 ونوكيا سي32

أعلنت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global اليوم السبت إلى جانب هاتفها المميز (نوكيا جي22) Nokia G22، عن هاتفين آخرين من سلسلة (سي) C، وهما: (نوكيا سي22) Nokia C22، و(نوكيا سي32) Nokia C32.

ويعد هاتف (نوكيا سي32) الأول في سلسلة (سي) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهو أيضًا يأتي مع طبقة من الزجاج على الظهر والواجهة.

وبالنظر إلى مواصفات الهاتفين الجديدين، فيبدو أنهما يتشاركان العديد منها مع هاتف (نوكيا جي22)، مثل قياس الشاشة ودقتها، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP52.

ويقدم (نوكيا سي22) و(نوكيا سي32) شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1,200×720 بكسل مع طبقة حماية من زجاج (2.5دي) 2.5D. ويتشارك الهاتفان أيضًا سعة البطارية البالغة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن باستطاعة 10 واط، ومع ذلك تقول الشركة إنها تكفي للعمل لمدة ثلاثة أيام، وذلك بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة حفظ الطاقة.

ويمتاز (نوكيا سي32) بأنه يأتي مع حساس بصمة في زر جانبي، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع وضع التصوير الليلي Night Mode، ووضع صور البورتريه Portrait Mode، و(النطاق الديناميكي العالي التلقائي) Auto HDR. كما يأتي مع كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف أيضًا على معالج من نوع (يونيسوك إس سي 9863 أي) Unisoc SC9863A، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. ويمكن توسعة الذاكرة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) MicroSD.

وبخلاف (نوكيا جي22)، فإن هاتف (نوكيا سي32) يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، وتتعهد الشركة بإطلاق ترقيتين إلى أندرويد 14 وأندرويد 15.

هذا، وسيُباع الهاتف بثلاثة ألوان: الرمادي، والأخضر، والوردي، وذلك بسعر يبدأ من 129 يورو أو يعادل 136 دولارًا أمريكيًا.

أما فيما يتعلق بهاتف (نوكيا سي22)، فمواصفاته لا ترقى إلى (نوكيا سي32)، إذ إن ظهره مصنوع من البلاستيك حيث يوجد حساس بصمة وليس في زر جانبي. وكذلك، تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجابايت، أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) MicroSD.

وسيُباع (نوكيا سي22) باللونين الأسود والرملي بسعر 109 يورو أو 115 دولارًا أمريكيًا.