7 ميزات في آيباد يحتاجها مستخدمو آيفون

إذا كنت تمتلك آيباد وآيفون، فقد تلاحظ أنك تستخدم ميزات خاصة في آيباد للقيام بمهام متعددة، وإذا رغبت في أداء المهام نفسها في آيفون ستجد ذلك صعبًا بعض الشيء لعدم توفر بعض الميزات التي تُسهّل أداء المهام. لذا سيكون من الجيد لو أضافت شركة آبل بعض الميزات المتوفرة في آيباد إلى آيفون لتسهيل أداء العديد من المهام وتعزيز الإنتاجية بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون، ومن تلك الميزات ما يلي:

1- دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil:

أصدرت آبل الجيل الأول من القلم الإلكتروني (Apple Pencil) لمستخدمي آيباد في عام 2015، وإلى الآن لا يمكن استخدامه في آيفون. لكنه مفيد وعملي بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون أيضًا، فهو يساعد في تدوين الملاحظات وهي من المهام التي يقوم بها مستخدمو آيفون كثيرًا.

كما أنه يُسهل عملية الرسم والتصفح بالنسبة للكثيرين، وسيكون استخدام (Apple Pencil) مع آيفون سلسًا خاصة في الوقت الحالي بعد أن أصبح حجم الشاشات أكبر من 3.5 بوصات في طرز آيفون الحديثة.

2- دعم الاتصال بشاشات العرض الخارجية:

مع تحديث نظام التشغيل iPadOS 16، قدمت آبل دعمًا للاتصال بشاشات عرض خارجية لطرز M2 iPad Pro و M1 iPad Pro و iPad Air عبر ميزة (منظم الواجهة) Stage Manager، إذ تتيح هذه الميزة توصيل طرز آيباد المدعومة بشاشة عرض خارجية بدقة تصل إلى 6K، مما يساعد في الوصول إلى النوافذ والتطبيقات بسهولة وسرعة.

في الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي آيفون استخدام خدمة (AirPlay) لمشاركة المحتوى في شاشة أكبر مثل تلفاز آبل أو أي تلفاز ذكي متوافق، ولكن هذا يُستخدم بشكل أساسي لتشغيل مقاطع الفيديو، ومشاركة الصور، وليس لتوسيع مساحة العمل وتسهيله كما هو الحال مع آيباد.

3- ميزة Split View:

تُستخدم ميزة Split View في آيباد للعمل في تطبيقين مختلفين في الوقت نفسه، مما يعزز الإنتاجية ويسهّل أداء المهام وتوفير الوقت لكنها غير متوفرة في هواتف آيفون. وبالرغم من أن هواتف آيفون تضم شاشات أصغر من شاشات أجهزة آيباد، لا تزال كبيرة بما يكفي للاستفادة من ميزة Split View لعرض أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.

4- ميزة Universal Control:

تتيح ميزة Universal Control المتوفرة في أجهزة آيباد وحواسيب ماك، استخدام آيباد كشاشة لاسلكية تتحكم فيها باستخدام لوحة مفاتيح والماوس المخصصين لحاسوب ماك والعمل بسلاسة بينهما. وقد تكون هذه الميزة مفيدة بالنسبة لبعض مستخدمي هواتف آيفون، حيث يمكنهم التحكم في هواتفهم باستخدام لوحة المفاتيح والماوس المخصصين لحاسوب ماك.

5- دعم Magic Keyboard:

يُساعد استخدام لوحة المفاتيح Magic Keyboard مع طراز iPad Pro في أداء العديد من المهام بسرعة، وقد يكون ذلك مفيدًا بالنسبة لمستخدمي آيفون إذا أتاحت آبل نموذجًا مصغرًا من Magic Keyboard للاستعانة به في أداء بعض المهام في آيفون. على سبيل المثال: يمكنك وضع هاتف آيفون 14 برو ماكس في حامل MagSafe يحتوي على لوحة مفاتيح قابلة للطي على غرار شاحن MagSafe Duo لكتابة رسائل البريد الإلكتروني والمقالات الطويلة بسرعة وسهولة.

6- النقل السريع للبيانات:

تشير التسريبات إلى أن طرز آيفون 15 ستضم منفذ الشحن من نوع USB-C، مما يعني أن آيفون و آيباد سيكون لهما المنفذ نفسه، وستكون سرعات نقل البيانات أفضل من قبل، إذ يتميز منفذ (USB-C) بالسرعات العالية في الشحن ونقل البيانات، ويمكنه نقل الصوت والصورة بسرعة وبدقة عالية.

قدمت آبل في جهاز آيباد 2020 iPad Air منفذ (USB 3.1 Gen 2) الذي تصل سرعته في نقل البيانات إلى 10 جيجابت في الثانية، وهو أسرع بكثير من 480 ميجابت في الثانية التي يحصل عليها مستخدمو آيفون، ولكن المحلل الموثوق (مينج تشي-كو) Ming-Chi Kuo قال في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي إن آبل ستميز هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max بسرعات معيار USB 3.2 الأحدث، الذي يقدم سرعة في نقل البيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية الواحدة، مع ميزة الشحن الفائق السرعة.

7- خاصية منظم الواجهة:

قدمت آبل خاصية (منظم الواجهة) Stage Manager في إصدار نظام التشغيل iPadOS 16، وهي خاصية جديدة تساعد في تنظيم التطبيقات المفتوحة في الجانب الأيسر من شاشة آيباد، حيث يمكنك رؤيتها أمامك والوصول إليها بسهولة. يمكنك أيضًا تجميع التطبيقات معًا، وتغيير حجم النوافذ. وقد تكون هذه الميزة مفيدة أيضًا لمستخدمي هواتف آيفون لإنجاز بعض المهام بسرعة وتعزيز الإنتاجية.