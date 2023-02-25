نوكيا جي22 ... هاتف صُمم ليصلحه المستخدمون بأنفسهم في دقائق

أعلنت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global اليوم السبت عن هاتفها الذكي الجديد (نوكيا جي22) Nokia G22 الذي صُمم ليكون قابلًا للإصلاح في غضون دقائق من المستخدمين أنفسهم.

وتسعى الشركة الفنلندية من خلال (نوكيا جي22) إلى جعل عمليات الإصلاح الشائعة للهواتف الذكية، مثل: استبدال الشاشة المكسورة، أو منفذ الشحن، أو البطارية، عملية يسيرة، وقد أبرمت شراكة مع شركة (آيفيكيست) iFixit الرائدة في مجال إصلاح الأجهزة الإلكترونية لتزويد العملاء بقطع الغيار الضرورية، والأدوات، والكتيبات التوضيحية.

وسيكون هاتف (نوكيا جي22) متاحًا في المملكة المتحدة اعتبارًا من 8 آذار/ مارس المقبل بسعر يعادل نحو 180 دولارًا أمريكيًا، وسيُباع في بعض الأسواق الأخرى، مثل: أوروبا.

وبإطلاق هاتف بهذه الميزات، تنضم (إتش إم دي جلوبال) إلى قائمة من شركات صناعة الهواتف الذكية التي تُسهل إصلاح أجهزتها على العملاء، فخلال العامين الماضيين، أبرمت سامسونج وجوجل شراكة مع (آيفيكسيت) لبيع قطع الغيار، في حين أطلقت آبل برنامج إصلاح الخدمة الذاتية Self Service Repair الخاص بها.

ولكن ما يميز هاتف (نوكيا جي22) هو أن الشركة تتفاخر بإمكانية استبدال قطعه في غضون دقائق معدودة، إذ عرض مسؤول في الشركة خلال مؤتمر صحفي استبدال البطارية «غير القابلة للإزالة» في 5 دقائق فقط، وقال إن استبدال الشاشة لن يستغرق أكثر من 20 دقيقة. هذا، ويتراوح سعر قطع الغيار من (آيفيكسيت) من 23 دولارًا أمريكيًا لمنفذ الشحن إلى 54 دولارًا للشاشة.

أما فيما يتعلق بمواصفات الهاتف، فهو يقدم شاشة بقياس 6.52 بوصات وبدقة 1,200×720 بكسل مع طبقة حماية من زجاج (جوريلا جلاس 3) Gorilla Glass 3، وهي تدعم معدل تردد قدره 90 هرتز ومعدل سطوع قدره 500 شمعة.

ويأتي (نوكي جي22) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانية لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بالدقة ذاتها لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية الموجودة في قطع أعلى الشاشة، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف الاتصالات بتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وهو يأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,050 ميلي أمبير/ الساعة تكفي، بحسب الشركة، للعمل لمدة 3 أيام، وهي تدعم الشحن باستطاعة 20 واط.

ويقدم (نوكيا جي22) ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويضم الهاتف، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط، معالجًا من نوع (يونيسوك تي606) Unisoc T606 بتردد 1.6 جيجاهرتز. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 مع وعد بتوفير ترقيات رئيسية لمدة عامين.

وتقول (إتش دي إم جلوبال) إن (نوكيا جي22)، الذي يزن 195.23 جرامًا ويأتي بمساكة 8.48 ملم، يأتي مع جسم مصنوع من البلاستيك المعاد تدوير بنسبة 100 في المئة، وهو يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP52.