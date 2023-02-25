مايكروسوفت تعرض خطأً ترقيات ويندوز 11 إلى حواسيب لا يمكنها تشغيله

عرضت شركة مايكروسوفت مرة أخرى عن طريق الخطأ الترقية إلى ويندوز 11 على الحواسيب الشخصية التي لا تملك المواصفات التي تؤهلها لتشغيل النظام.

ورصد مستخدم تويتر المسمى (فانتوم أوشن 3) PhantomOcean3 الخطأ أول أمس الخميس، ونشر تغريدة مرفقة بلقطات شاشة تُظهر كيف أن مايكروسوفت عرضت ويندوز 11 على أجهزة لا تدعم النظام.

والآن، أوضحت شركة البرمجيات الأمريكية الخطأ، مشيرةً إلى أن الحواسيب الشخصية التي لا تُلبّي الحد الأدنى من متطلبات تشغيل نظام ويندوز 11 لم تكن قادرة على إكمال الترقية.

وقالت مايكروسوفت في ملاحظة على صفحة الدعم: «لقد عُرضت خطأً الترقية إلى نظام ويندوز 11 على بعض الأجهزة غير المؤهلة التي تعمل بنظامي ويندوز 10 وويندوز 11 إصدار 2021». وأضافت: «لم تستوف هذه الأجهزة غير المؤهلة الحد الأدنى من المتطلبات لتشغيل ويندوز 11. ولم تتمكن الأجهزة التي واجهت هذه المشكلة من إكمال عملية تثبيت الترقية».

يُشار إلى أن مايكروسوفت واجهت مشكلة مماثلة العام الماضي حينما عرضت الترقية إلى نظام ويندوز 11 على الحواسيب الشخصية التي لم تكن مدعومة رسميًا. وقد سمحت تلك الحادثة بالفعل للحواسيب الشخصية غير المدعومة بالترقية، ولكنها سلطت الضوء مرة أخرى على الحد الأدنى من متطلبات العتاد الصارمة والمثيرة للجدل التي تفرضها مايكروسوفت للترقية إلى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل التابع لها.

ويتطلب ويندوز 11 رسميًا أن يحتوي الحاسوب الشخصي على الجيل الثامن (كوفي ليك) Coffee Lake وما بعده من معالجات إنتل، أو (زن 2) Zen وما بعده من معالجات (أي إم دي) AMD، مع استثناءات قليلة جدًا. وفي حين أن هناك طرقًا تسمح بتثبيت ويندوز 11 على المعالجات غير المدعومة، فإن مايكروسوفت تعرض علامة مائية جديدة على سطح المكتب في الأجهزة غير المدعومة.

يُشار إلى أن هذا الخطأ من مايكروسوفت يأتي قبل الموعد المتوقع في الأسابيع المقبلة لتقديم بعض التحسينات الإضافية لنظام التشغيل ويندوز 11. ففي التحديث، الذي يُطلق عليه داخل مايكروسوفت اسم (مومنت 2) Moment 2، تستعد الشركة لإضافة مربع بحث كامل إلى شريط المهام، وتحسين ميزة البحث في قائمة ابدأ، وإضافة شريط مهام مُحسّن للحواسيب اللوحية، وإطلاق تصميم جديد للوحة النظام.