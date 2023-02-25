كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail
نصائح تكنولوجية

كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail 

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إذا كنت تستخدم Gmail لإجراء مراسلات البريد الإلكتروني في هاتفك أو حاسوبك، من الجيد التعرّف على ميزة (التراجع عن الإرسال) Undo Send، التي تتيح لك إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق Gmail أو في الإصدار الخاص بسطح المكتب خلال 5 ثوانٍ من الضغط فوق زر (إرسال) Send.

تُعدّ هذه الميزة مفيدة في الأوقات التي تنسى فيها إرفاق ملف في البريد الإلكتروني، أو لاحظت أنك أخطأت في كتابة اسم شخص، أو كلمة معينة بعد الضغط فوق زر الإرسال.

توضح الخطوات التالية كيفية التراجع عن إرسال بريد إلكتروني في Gmail، كما سنوضح كيفية تمديد المدة المتاحة للتراجع عن الإرسال إلى أكثر من 5 ثوانٍ.

كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail:

لاستخدام ميزة (التراجع عن الإرسال) Undo Send في Gmail اتبع الخطوات التالية:

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  1. بعد الانتهاء من كتابة الرسالة الإلكترونية في Gmail، والضغط فوق زر (إرسال) Send
  2. مباشرة بعد النقر فوق زر الإرسال، سيظهر إشعار أسفل الشاشة يحتوي على زر (تراجع) Undo، انقر فوقه.
  3. ستظهر رسالتك الأصلية مرة أخرى، مما يتيح لك إجراء أي تغييرات.

كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail

كيفية تمديد فترة التراجع عن الإرسال في Gmail:

بشكل افتراضي؛ يمنحك جيميل خمس ثوانِِ للتراجع عن الإرسال، ولكن يمكنك زيادة هذه المدة حتى 30 ثانية لمنحك المزيد من الوقت لإصلاح أي خطأ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1.انتقل إلى إصدار Gmail الخاص بسطح المكتب.

2. انقر فوق رمز الترس الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية للانتقال إلى (الإعدادات) Settings.

3. انقر فوق زر (مشاهدة جميع الإعدادات) See all settings

كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail

4. ابحث عن السطر الذي يحتوي على خيار (تراجع عن الإرسال) Undo Send.

5. انقر فوق القائمة المنسدلة الظاهرة بجوار خيار (فترة إلغاء الإرسال) Send cancellation period، ثم اختر 5 أو 10 أو 20 أو 30 ثانية.

كيفية إلغاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني في Gmail

7. مرر إلى أسفل الصفحة، ثم انقر فوق زر (حفظ التغييرات) Save changes.

تعمل ميزة التراجع عن الإرسال بالطريقة نفسها إذا كنت تستخدم تطبيق Gmail أو الإصدار الخاص بسطح المكتب، لكن يمكنك تمديد المدة المُتاحة للتراجع عن الإرسال باستخدام الإصدار الخاص بسطح المكتب فقط.

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