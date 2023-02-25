تقرير يكشف عن نمو سوق الساعات الذكية على عكس الأجهزة الأخرى

أفاد تقرير جديد من شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت ريسرتش) Counterpoint Research بأن شحنات سوق الساعات الذكية العالمية نمت بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي في عام 2022 بفضل النمو القوي الذي حُقق في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وبحسب التقرير، فقد هبطت الشحنات خلال الربع الرابع من 2022 بنسبة 2 في المئة مقارنةً بالمدة نفسها من عام 2021 وسط ضغوط التضخم الاقتصادي وتباطؤ النمو في الهند. وقد كان ذلك أول نمو سلبي للسوق في ثمانية أرباع منذ أن ضرب وباء كورونا العالم سنة 2020.

وتعتقد (كاونتر بوينت) أن أبرز سمات العام كانت الاستقطاب في الأسعار، إذ هبطت الشحنات لساعات الفئة المتوسطة في حين زادت الشحنات للساعات التي يزيد سعرها عن 400 دولار أمريكي بنسبة 129 في المئة، وللساعات التي يقل سعرها عن 100 دولار أمريكي بنسبة 34 في المئة، وذلك مقارنةً بالعام الماضي.

وقال محلل الأبحاث (ووجين سون): «لقد قادت آبل بقوة ارتفاع متوسط سعر البيع في سوق الساعات الذكية العالمي في 2022، خاصةً في فئة السعر الذي يزيد عن 400 دولار أمريكي. وهناك سببان رئيسان لهذا الارتفاع في متوسط سعر البيع أحدهما: التشكيلة المتنوعة للساعات الذكية من آبل، والثاني: الارتفاع في سعر الصرف. ففي هذا العام، أطلقت آبل أول طراز (ألترا) Ultra بسعر قدره 799 دولارًا في الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فمع ارتفاع سعر الصرف، تغير السعر المحلي لساعات آبل في مختلف البلدان. فظل الطلب على الفئة المرتفعة قويًا نسبيًا على الرغم من تراجع ثقة المستهلك في نهاية عام 2022».

وأضاف (سون): «من ناحية أخرى، يجب أن نكون حذرين بشأن الفئة المنخفضة السعر التي تقل عن 100 دولار أمريكي. فبينما توسع هذا القطاع في عام 2022 إلى جانب النمو الملحوظ لسوق الهند، أظهر تراجعًا كبيرًا في الربع الرابع مقارنةً بالربع الثالث».

وفيما يتعلق بشحنات كل شركة على حدة في عام 2022، فقد زادت شحنات آبل بنسبة 17 في المئة مع الإقبال على ساعتي (آبل ووتش سيرس 8) Apple Watch Series 8، و(آبل ووتش إس إي 2022) Apple Watch SE 2022، وبالإضافة إلى ذلك، زادت الشحنات السنوية بنحو 50 مليون وحدة للمرة الأولى، وهو ما يمثل نحو 60 في المئة من عائدات سوق الساعات الذكية العالمي، مما زاد أيضًا اتساع الفجوة مع سامسونج التي تحتل المرتبة الثانية.

أما سامسونج، فقد زادت شحناتها السنوية بنسبة 12 في المئة لتمثل نحو 10 في المئة من شحنات الساعات الذكية العالمية. ومع ذلك، زادت العائدات بنحو 0.5 في المئة فقط، ويُعزى السبب في ذلك إلى الانخفاض الطفيف في متوسط سعر البيع مقارنة بالعام السابق، مع الإشارة إلى أن مبيعات أحدث ساعة من الشركة، وهي ساعة (جالاكسي ووتش 5) Galaxy Watch 5، كانت إيجابية.

ومن الناحية الجغرافية، انتعشت أمريكا الشمالية كأكبر سوق للساعات الذكية في الربع الرابع من عام 2022، مما سمح لها أيضًا بالبقاء في المرتبة الأولى لمدة عام كامل مرة أخرى. وأظهرت المنطقة زيادة كبيرة في الشحنات مدفوعة بالأداء القوي لشركة آبل في الربع الرابع. ومع ذلك، انخفضت حصة أمريكا الشمالية بدرجة طفيفة مع ظهور الهند كمنطقة أساسية أخرى في عام 2022.

وفي الربع الرابع من عام 2022، انتعشت شحنات الصين لأول مرة في العام حيث رفعت الدولة القيود الخاصة بفيروس كورونا، وحصلت آبل على استجابة كبيرة لتشكيلتها الأكثر تنوعًا مقارنة بالسلسلة السابقة.