نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الجمعة 24 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الجمعة الرابع والعشرين من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

عناوين اليوم:

يوتيوب ميوزيك يدخل عالم البودكاست الصوتي والمرئي

يوتيوب تتيح ميزة دبلجة مقاطع الفيديو لمزيد من المستخدمين

واتساب تختبر ميزة لتعديل الرسائل المرسلة

جوجل تُطلق (الممحاة السحرية) لجميع هواتف أندرويد وآيفون

سامسونج تعلن رسميًا عن مودم يتيح للهواتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الإلكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

السعودية الأولى عالميًا على مؤشر المعرفة 2022 في استخدام الإنترنت

تاونز .. بروتوكول وتطبيق جديد للدردشة يملكه المستخدمون أنفسهم

أبرز تطبيقات المصادقة الثنائية لحماية حساباتك

نصائح للحفاظ على قوة أداء هاتفك لفترة أطول

أهم الميزات التي سيوفرها منفذ USB-C في هواتف آيفون القادمة

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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة وعالم الكمبيوتر والأمن الإلكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

تأتيكم نشرة الأخبار حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.