ميتا تكشف عن نموذجها اللغوي للذكاء الاصطناعي LLaMa

أعلنت شركة (ميتا) اليوم عن إطلاقها نموذجًا لغويًا جديدًا للذكاء الاصطناعي أطلقت عليه اسم LLaMa، وهو اختصار لـ (Large Language Model Meta AI)، يهدف إلى مساعدة المجتمع العلمي على تقديم أبحاثه في مجال التعلُّم العميق Deep Learning، وهو أحد فروع الذكاء الاصطناعي.

وقال المدير التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في منشور له على فيسبوك، إن “نموذج LLaMa أظهر نتائج واعدة في مجال توليد النصوص، وإجراء المحادثات، وتلخيص المواد المكتوبة، وفي المهام الأكثر تعقيدًا مثل حل المبرهنات الرياضيات أو توقع هياكل البروتينات”.

ويُعد نموذج LLaMa نوعًا من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعرف على النصوص وتلخيصها وترجمتها وإنشاء المحتوى الجديد، استنادًا إلى المعرفة المكتسبة من مجموعات البيانات الضخمة. يستخدم الذكاء الاصطناعي العميق شبكات عصبية اصطناعية لمحاولة محاكاة سلوك الدماغ البشري.