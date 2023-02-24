جوجل تعمل على ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي للوحة المفاتيح Gboard

تعمل شركة جوجل على ميزة جديدة لتطبيق لوحة مفاتيحها Gboard على نظام التشغيل أندرويد تتيح للمستخدمين إنشاء الصور من النصوص المكتوبة، وذلك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. تحمل هذه الميزة اسم “Imagen Keyboard”.

وقد ورد اسم الميزة -التي لم تُعلن عنها جوجل رسميًا بعد- ضمن الشيفرة المصدرية للنسخة التجريبية الأخيرة للوحة المفاتيح Gboard، ما يُنبئ باقتراب وصولها خلال تحديثٍ قريب للوحة المفاتيح، وفقًا لما ذكره موقع 9to5Google.

ومن المتوقع أن تظهر ميزة Imagen Keyboard في الشريط السريع أو الصفحة الرئيسية للوحة المفاتيح، بجانب ميزات مثل الحافظة (Clipboard) ووضعية الاستخدام بيد واحدة.

تشبه ميزة Imagen Keyboard ما تقدمه خدمة DALL-E 2 الشهيرة التي تعود ملكيتها لشركة OpenAI، والتي يمكنها إنشاء الصور بناءً على طلبات المستخدمين. وتعتمد الميزة الجديدة في لوحة المفاتيح على خدمة جوجل Imagen الشبيهة بـ DALL-E 2، إلا أنها ما زالت غير مفتوحة لعموم المستخدمين.

تساعد خدمة Imagen على إنشاء صور من النصوص المكتوبة بشكل سهل، إذ تستخدم خوارزمية ذكاء اصطناعي متقدمة لفهم المعنى الكامن وراء النص وإنشاء صورة تعبر عن هذا المعنى.

وتأتي هذه الميزة في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تعمل الشركة حاليًا على أكثر من 20 منتجًا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك صانع خلفيات خاص بهواتف Pixel وأداة تلخيص مقاطع الفيديو وإنشاء فيديو جديد.

يأتي ذلك فيما تواجه جوجل منافسة متزايدة من شركات تقنية أخرى، مثل شركة مايكروسوفت و OpenAI. وبالتالي، تستثمر الشركة بقوة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكن أن تساعدها على البقاء في المقدمة وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.