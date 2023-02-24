جوجل تُطلق (الممحاة السحرية) لجميع هواتف أندرويد وآيفون

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاقها لميزة (الممحاة السحرية) إضافةً إلى مجموعة من أدوات تحرير الصور المتاحة ضمن تطبيق جوجل للصور Google Photos لجميع مستخدمي هواتف Pixel بشكل مجاني، في حين سيتمكن مشتركو خدمة (جوجل ون) Google One من استخدام تلك الأدوات على الهواتف الأخرى العاملة بنظامي أندرويد و iOS، وذلك بعد أن كانت متوفرة بشكل حصري لمستخدمي هاتفي جوجل Pixel 6 و Pixel 7.

وتتيح أداة (الممحاة السحرية) Magic Eraser للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب بها من الصور، مثل الغرباء الظاهرين في خلفية الصور أو خطوط الكهرباء أو أية أشياء أخرى قد تؤثر على جمالية الصورة، إذ يمكن للمستخدم النقر على العنصر غير المرغوب أو رسم دائرة حوله ليُحذَف من الصورة، كي يتولى الذكاء الاصطناعي في التطبيق ترميم الخلفية لاستعادة الأجزاء الناقصة منها.

كما توفر (الممحاة السحرية) ميزة أخرى هي التمويه Camouflage، وهي شبيهة بالممحاة مع فارق أنها مخصصة للعناصر الظاهرة في مقدمة الصورة والتي يصعب حذفها دون تشويه الصورة. في هذه الحالة تُعدّل الأداة من ألوان العنصر المطلوب لمنحه لونًا باهتًا يُشبه الألوان المُحيطة به، ما يخفف من بروزه ضمن الصورة.

إضافةً إلى ذلك، تقدم جوجل ميزة تحسين الفيديو عبر تأثير HDR لزيادة سطوع وتباين الألوان في الفيديو ما يُعطي ألوانًا أكثر تجانسًا تُحسّن من جودة الصورة بشكلٍ ملحوظ.

كما يوفر التطبيق لمشتركي Google One قوالب حصرية جديدة لتجميعات الصور Collage يمكن للمستخدم الاختيار منها لدى إنشائه تجميعًا جديدًا.

وأخيرًا، سيتمكن مشتركو Google One من الحصول على الشحن المجاني لطلباتهم من متجر طباعة الصور الذي يتيح للمُستخدم إنشاء ألبومات للصور كي تُطبع وتُشحن إلى عنوانه، ويتوفر الشحن المجاني للمشتركين في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقالت جوجل إن الميزات الجديدة ستصل إلى مستخدمي تطبيق Google Photos بدءًا من اليوم وذلك لجميع مستخدمي هواتف Pixel ولمستخدمي Google One على الهواتف الذكية الأخرى.

وتبدأ تكلفة الاشتراك في خدمة (جوجل ون) من 9.99 دولار أمريكي شهريًا تتضمن 2 تيرابايت من مساحة التخزين السحابية التي يمكن مشاركتها مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين. كما تتضمن اشتراكًا بخدمة Google One VPN وخصمًا على المشتريات من متجر جوجل ووصولًا سريعًا إلى خدمة الدعم الفني.

ويُذكر أن إعلان جوجل يأتي ضمن تحديثات أخرى أطلقتها الشركة اليوم لمجموعة من خدماتها، منها دعم يوتيوب لميزة دبلجة مقاطع الفيديو، وإطلاق خدمة البودكاست ضمن تطبيق (يوتيوب ميوزيك)، وتحديث منصة جوجل للتلفاز الذكي Google TV وإصدار ميزات جديدة لخدمة مستندات جوجل.