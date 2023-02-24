تقرير: آبل تعتزم إطلاق نظارة للواقع المختلط بسعر منخفض في 2025

نشر المحلل الشهير (مينج تشي كو) اليوم الجمعة توقعاته الجديدة بشأن نظارة الواقع المختلط المرتقبة من شركة آبل، وذلك بعد يوم واحد فقط من تقرير من صحيفة (نيكاي آسيا) تحدث عن الأعمال الجارية في هذا المجال.

وكانت الصحيفة ذكرت أن عملاقة التقنية الأمريكية اختارت شركة (لوكس شير) Luxshare لمساعدتها على تطوير نظارة الواقع المعزز، لتكون المرة الأولى التي تختار فيها آبل موردًا صينيًا لتطوير الجيل الأول من أحد منتجاتها.

وتتوافق توقعات (كو) مع تقرير (نيكاي آسيا)، إذ قال إنه من المتوقع أن تنقل شركة (بيجاترون) Pegatron فريق تطوير الواقع المعزز والواقع المختلط ومواد الإنتاج إلى (لوكسكاسيكت) Luxcaseict، وهي مشروع مشترك بين Luxshare الصينية وPegatron التايوانية، وذلك في النصف الأول من عام 2023.

ويعتقد (كو) أن تولي Luxshare لتصميم المنتج وإنتاجه سيؤدي إلى تسريع لاحق لتقليل تكلفة النظارة، وهو ما تسعى إليه آبل.

ويتوقع المحلل أن تكون شحنات آبل من الجيل الأول من نظارتها منخفضة للغاية، ربما بسبب السعر المرتفع. ومع ذلك، فقد كشف أن الشركة ستطلق طرازين من الجيل الثاني من النظارة: مرتفع المواصفات ومنخفض المواصفات. وذكر أن شركتا Luxcaseict و Foxconn ستطوران كلا الطرازين الذين سيُطلقان، وفقًا للجدول الحالي، خلال عام 2025.

يُشار إلى أن شركة آبل لم تُعلن بعد أو حتى تعترف بوجود خطط لإطلاق نظارة للواقع المختلط. لكن وكالة بلومبرج الإخبارية نشرت خلال المدة الماضية العديد من التقارير التي تتحدث عن إستراتيجية الشركة في هذا المجال، وقالت حديثًا إن الشركة تخطط للإعلان عن الجيل الأول من نظارتها خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وبحسب (نيكاي آسيا)، فإن آبل قد تطرح نظارة الواقع المعزز المرتقبة بسعر يتراوح بين 3,000 و5,000 دولار أمريكي، خاصةً أن تكلفة إنتاج شاشة micro OLED، التي تُستخدم أصلًا في النظارات العسكرية، باهظة الثمن، إذ يبلغ سعر الشاشة نحو 150 دولارًا أمريكيًا، وتحتاج كل نظارة إلى شاشتين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك التكاليف الخاصة بالمكونات الأخرى للنظارة.

وقال مسؤول تنفيذي مطلع على التطوير للصحيفة: «سيكون الجيل الأول من أجهزة الواقع المعزز من آبل باهظ الثمن، وقد لا يجذب إلا المهووسين بالتقنية أو العملاء الأثرياء. لكن شركة آبل تأمل خفض سعر الجيل الثاني من الجهاز، الذي يجري تطويره بالتوازي، ليكون بحدود سعر حواسيب ماك المتطورة، وتأمل جذب قاعدة كبرى من المستخدمين».