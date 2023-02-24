الإعلان عن هاتف (نوكيا سي02) لذوي الدخل المحدود

أعلنت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد (نوكيا سي02) Nokia C02 الذي يعمل بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد Android 12 Go Edition، ويستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويأتي هاتف الشركة الفنلندية الجديد، الذي تقول إنه صُمم للاستخدام اليومي مع متانة محسّنة ضد الصدمات، ليكون خلفًا لهاتف، (نوكيا سي01 بلس) Nokia C01 Plus، الذي أُطلق أواخر شهر حزيران/ يونيو 2021.

ويقدم (نوكيا سي02)، الذي يأتي بسماكة 10 ملم ويزن 191 جرامًا، شاشة بقياس 5.45 بوصات وبدقة منخفضة قدرها 854×480 بكسل مع نسبة أبعاد 16:9.

ويحوي الهاتف معالجًا رباعي النوى لم يُحدد نوعه يعمل بتردد 1.4 جيجاهرتز. كما يحوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم (نوكيا سي02) كاميرتين: دقة الخلفية 5 ميجابكسل، والأمامية 2 ميجابكسل، وهي تأتي في إطار الشاشة على غرار الهواتف القديمة.

ويدعم هاتف HMD Global الجديد تقنية البلوتوث 4.2، وتقنية الشبكات اللاسلكية Wi-Fi b/g/n، وهو يأتي مع منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

ويحتوي (نوكيا سي02) على بطارية قابلة للإزالة بسعة 3,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن باستطاعة 5 واط فقط. ولجعل الهاتف متينًا صنعت الشركة جسمه من مادة البولي كاربونات، وهو يدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP52.

وتتعهد الشركة بتوفير عامين من التحديثات الأمنية الفصلية، ولا معلومات عن تحديثات نظام التشغيل.

هذا، وسيُباع هاتف (نوكيا سي02) باللونين الأزرق، والرمادي. ومع أن الشركة لم تُحدد سعره، إلا أنه من المتوقع أن يُباع بسعر لا يتجاوز 100 دولار أمريكي.