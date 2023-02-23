(يوتيوب ميوزيك) يدخل عالم البودكاست الصوتي والمرئي

أعلنت خدمة (يوتيوب ميوزيك) YouTube Music التابعة لجوجل عن الإطلاق القريب لخدمة برامج البودكاست في المنصة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر Hot Pod Summit المتخصص بمناقشة تقنيات الصوت الذي انعقد اليوم في مدينة نيويورك.

وقالت الشركة إن الخدمة التي ستتوفر مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في الاستماع لبرامجهم المفضلة في أي مكان، وستدعم تشغيل برامج البودكاست المسجّلة بصيغة الفيديو أو الصوت، مع إمكانية متابعة الاستماع لبرامج الفيديو في الخلفية أو عند إغلاق شاشة الهاتف.

ومع أن (يوتيوب ميوزك) هي خدمة مدفوعة أساسًا، سيكون الاستماع إلى برامج البودكاست مجانيًا بالكامل مع وجود فواصل إعلانية.

وعلى عكس (سبوتيفاي)، لا تخطط يوتيوب لتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تقديم برامج بودكاست حصرية للخدمة، وستسعى إلى تمييز خدمتها من خلال ميزة الاستماع لبرامج الفيديو صوتيًا مع تقديم إمكانية الانتقال من الفيديو إلى الصوت خلال الاستماع.

وستوفر الشركة لصانعي محتوى الفيديو على يوتيوب أدوات جديدة ضمن واجهة تحرير مقاطع الفيديو (يوتيوب ستوديو) YouTube Studio، تتضمن إمكانية تحويل مقاطع الفيديو إلى برامج بودكاست لتوفيرها للمستمعين عبر تطبيق (يوتيوب ميوزيك). كما تخطط الشركة لاحقًا لدعم إمكانية رفع برامج البودكاست عبر خلاصات RSS مباشرةً إلى الخدمة، بشكل مشابه لما توفره خدمات البودكاست الأخرى.

ويأتي هذا الإعلان بعد كشف يوتيوب عن مجموعة جديدة من الميزات مثل إضافة الدبلجة الصوتية بلغات متعددة إلى مقاطع الفيديو وميزة إنشاء محطات الراديو على (يوتيوب ميوزيك).

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك أكثر من 80 مليون مشترك في خدمة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium التي توفر للمشتركين إمكانية مشاهدة يوتيوب من غير إعلانات، إضافةً إلى الاستماع للموسيقى عبر خدمة (يوتيوب ميوزيك) الشبيهة بخدمتي (سبوتيفاي) و (آبل ميوزيك).

ويُذكر أن جوجل تمتلك خدمةً خاصة ببرامج البودكاست هي Google Podcast تتوفر عبر الويب ومنصتي أندرويد و iOS. وتأمل الشركة أن إضافة دعم البودكاست إلى (يوتيوب ميوزيك) قد يساهم في جلب المزيد من المستخدمين إلى الخدمة على أمل تحوّل جزء منهم للاشتراك في خدمة (يوتيوب بريميوم)، ما يتيح للشركة منافسة (سبوتيفاي) التي تمتلك أكثر من 200 مليون مشترك مدفوع، و (آبل ميوزيك) التي يتراوح عدد مشتركيها ما بين 60 إلى 100 مليون وفقًا للتقديرات.