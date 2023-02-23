يوتيوب تتيح ميزة دبلجة مقاطع الفيديو لمزيد من المستخدمين

أعلنت يوتيوب اليوم الخميس عن إتاحة ميزة دبلجة مقاطع الفيديو للمزيد من منشئي المحتوى، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي وجدتها خلال الفترة التجريبية الماضية.

وكانت يوتيوب، المملوكة لشركة ألفابت، قد أعلنت خلال حدث خاص أُقيم في الهند في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن ميزة تتيح لمنشئي المحتوى إضافة مسارات صوتية متعددة تُسهّل تقديم المحتوى بعدة لغات مختلفة.

وأشارت الشركة في منشور على مدونتها إلى أن مقاطع الفيديو المدبلجة تتيح لمنشئي المحتوى الوصول إلى قاعدة عالمية أوسع من المشاهدين في قناة واحدة، بدلًا من إنشاء قناة خاصة بكل لغة.

وبالنسبة للمشاهدين، فإن المسارات الصوتية المتعددة اللغات تعني القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو بلغتهم الأم دون الحاجة إلى قراءة التسميات التوضيحية.

وقالت يوتيوب إنها وجدت في اختبار الميزة خلال المدة الماضية أن مقاطع الفيديو المدبلجة إلى عدة لغات شهدت زيادة بنسبة 15 في المئة في زمن المشاهدة من المشاهدات بغير اللغة الأصلية للفيديو. وفي المتوسط، شاهد المستخدمون أكثر من مليوني ساعة من مقاطع الفيديو المدبلجة يوميًا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحده.

واعتبارًا من اليوم، ستُتاح ميزة الدبلجة المتعددة اللغات للآلاف من منشئي المحتوى، خاصةً بعد اختبارها خلال الفترة الماضية مع عدد صغير من منشئي المحتوى، الذين نشروا أكثر من 3,500 مقطع فيديو متعدد اللغات بأكثر من 40 لغة.

وأوضحت يوتيوب الميزة بالقول: حين رفع مقطع فيديو جديد إلى القناة، يمكن لمنشئي المحتوى إضافة مسارات صوتية مختلفة من خلال أداة (تحرير مقاطع الترجمة) Subtitles Editor. كما يمكن إضافة تلك المسارات لمقاطع الفيديو الحالية.

وبالنسبة للمشاهدين، يمكنهم الوصول إلى الدبلجة المتاحة بلغتهم من خلال النقر على إعدادات مقاطع الفيديو والبحث عن الدبلجة أسفل المكان المخصص عادةً لمقاطع الترجمة. ولجعل تجربة المشاهدة سلسة، قالت يوتيوب إنها ستشغل تلقائيًا الدبلجة باللغة ذاتها التي يستخدمها المستخدم لموقع يوتيوب.