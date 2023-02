سامسونج تُطلق تحديث One UI 5.1 لبعض هواتفها القديمة

بدأت شركة سامسونج إطلاق تحديث واجهتها الجديدة One UI 5.1 للمزيد من هواتف سلسلة Galaxy القديمة أو تلك التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة، وذلك بعد أن أصدرته الأسبوع الماضي لمجموعة من هواتفها الحديثة.

ووفقًا لموقع XDA Developers حصل هاتف Galaxy A73 5G الصادر العام الماضي والذي ينتمي إلى أعلى الفئة المتوسطة على التحديث في عدد من الدول اليوم. كما وصل التحديث الجديد إلى هاتف Galaxy Z Fold 2 الصادر في عام 2020 وهاتف Galaxy Note 20 الصادر في العام نفسه.

ويمكن للمستخدمين التحقق من وصول التحديث إلى هواتفهم عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات واختيار (التحديث) Software Update ومن ثم (التنزيل والتنصيب) Download and install للحصول على نسخة One UI 5.1 المبنية على نظام أندرويد 13.

وتُعتبر واجهة One UI 5.1 تحديثًا فرعيًا لنسخة One UI 5، ويجلب التحديث تحسينات في الأداء إضافةً إلى ميزات جديدة لمعرض الصور وتطبيق الكاميرا وتحسينًا لتعدد المهام وويدجت الطقس وإمكانيات جديدة لمتصفح Samsung Internet ولمساعد سامسونج الذكي Bixby. وأصدرت سامسونج التحديث لهواتفها من سلاسل Galaxy S22 و Galaxy S21 و Galaxy S20 العام الماضي. في حين جاءت هواتف سامسونج الصادرة بداية الشهر الحالي Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra مزودة بالتحديث بشكلٍ افتراضي.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت معاناة بعض المستخدمين من مشكلة في زيادة استهلاك البطارية في بعض الهواتف التي وصلها التحديث.

وبتواصل المستخدمين مع خدمة الدعم الفني في شركة سامسونج، نصحت الشركة مستخدميها بحذف بيانات التطبيقات الأعلى استهلاكًا للطاقة، وإعادة تشغيل الهاتف، ويمكن ذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات ومنها إلى التطبيقات، واختيار تطبيقات النظام ومن ثم التطبيق المطلوب ثم الضغط على خيار التخزين Storage وأخيرًا على خيار حذف البيانات المؤقتة والبيانات Clear Cache and Data. مع ملاحظة أن هذه الخطوة تؤدي إلى فقدان البيانات المخزنة في التطبيق وتتطلب إعادة تهيئته من جديد، كما أن نتيجتها غير مضمونة النجاح دائمًا من حيث تحسين أداء البطارية.

إضافةً إلى ذلك، اشتكى بعض المستخدمين من ارتفاع حرارة هواتفهم بعد التحديث، في حين لم تُصدر سامسونج تصريحًا رسميًا على أي من تلك الشكاوى.