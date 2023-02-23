نصائح للحفاظ على قوة أداء هاتفك لفترة أطول

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا من حياتنا، ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن مع مرور الوقت على استخدام الهاتف ستلاحظ أن طاقة البطارية تستنزف بشكل أسرع، وتنفد المساحة التخزينة بسبب كثرة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، بالإضافة إلى الخدوش الناتجة عن سقوط الهاتف أو اصطدامه بأجسام صلبة. كل تلك الأمور تجعلك تفكر في شراء هاتف جديد، لكن هناك عدة أشياء يمكنك القيام بها للاستمرار في استخدام هاتفك الحالي لأطول فترة ممكنة، ومنها ما يلي:

1- حدّث نظام التشغيل في هاتفك بانتظام:

العديد من الأشخاص بتجاهلون الإشعار الذي يظهر في هواتفهم عند توفر تحديث جديد للنظام. وغالبًا ما ينتظر الناس أيام أو أسابيع قبل تحديث نظام التشغيل في هواتفهم إلى أحدث إصدار. لكن ذلك قد يؤثر سلبًا في أداء هاتفك.

تحتوي تحديثات البرامج على إصلاحات للأخطاء التي ظهرت في التحديثات السابقة، بالإضافة إلى ميزات لتحسين الأداء وتوافق التطبيقات بشكل أفضل. تحافظ تحديثات البرامج أيضًا على أمان هاتفك من البرامج الضارة والمتسللين. وعندما يعمل الهاتف بإصدارات قديمة من نظام التشغيل، تكون كلمات المرور والمعلومات المصرفية والصور ومعلومات الاتصال أكثر عرضة للاختراق.

2- اعتني ببطارية هاتفك:

قد يكون السبب الأكثر شيوعًا للتفكير في شراء هاتف جديد هو أن سعة بطارية الهاتف الحالي قد انخفضت بشكل كبير. ولكن انخفاض سعة البطارية لا يعني أنه عليك التخلص من هاتفك.

تبدأ سعة بطاريات الهواتف الذكية في الانخفاض بعد عدد معين من الشحنات، لذا من الجيد الحد من عدد مرات الشحن عن طريق الحفاظ على طاقة البطارية لأطول فترة ممكنة بتقليل ممارسة الأنشطة التي تستنزف طاقة البطارية مثل: مشاهدة مقاطع الفيديو لفترات طويلة، واللعب بألعاب الفيديو.

من ناحية أخرى، يمكن تقليل استنزاف طاقة البطارية عن طريق خفض سطوع الشاشة، وتعطيل أداة تحديد الموقع، والبلوتوث عندما لا تحتاج إلى استخدامها، لأنها تعمل باستمرار في الخلفية وتستهلك من طاقة البطارية. كل تلك الممارسات تساعد في تحسين عمر البطارية واستمرار عمل الهاتف بكفاءة لفترة أطول.

3- حافظ على وجود مساحة تخزينية فارغة في هاتفك:

مع كثرة التطبيقات والصور والملفات المخزنة في الهاتف، ستنفذ المساحة التخزينية بمرور الوقت، في هذه الحالة يفكر الكثير من الناس في شراء هاتف بسعة تخزينية أعلى، ولكن هناك بعض الحلول الأخرى التي يمكن تجربتها قبل شراء هاتف جديد، مثل:

احذف جميع التطبيقات التي لا تستخدمها.

احذف الصور ومقاطع الفيديو والمستندات غير الضرورية.

إذا كان لديك آيفون، اشترك في خطة iCloud، للحصول على مساحة تخزين سحابي إضافية.

إذا كنت تستخدم أحد هواتف أندرويد، فإن حسابك في جوجل يحتوي على 15 جيجابايت من التخزين السحابي المجاني، أو يمكنك الترقية إلى خدمة Google One المدفوعة، لزيادة مساحة التخزين السحابي إلى 100 جيجابايت.

4- احمي هاتفك من الخدوش والصدمات:

احمي هاتفك باستخدم حافظة وواقي للشاشة لتجنب تعرضه للخدوش والكسر. إذ يمكنك استخدام واقيات الشاشات البلاستيكية أو الزجاجية. بالإضافة إلى حافظات الهاتف لحماية الجزء الخلفي من هاتفك والكاميرا الخلفية من التلف. لكن تأكد من إزالة الحافظة بين الحين والآخر لتنظيف هاتفك.

5- حافظ على هاتفك في درجة الحرارة المناسبة:

تعمل الهواتف الذكية بشكل مثالي في درجات حرارة تتراوح بين 32 و 95 درجة فهرنهايت (0 إلى 35 درجة مئوية). وعندما ترتفع درجة حرارة الهاتف يمكن أن تتلف البطارية، أو تُستنزف طاقتها بسرعة مما يؤثر سلبًا في أداء الهاتف، وقد يتوقف عن العمل فجأة.

إذا كنت مضطرًا لاستخدام هاتفك في ظروف جوية باردة جدًا أو حارة جدًا، أوقف تشغيل أداة تحديد الموقع، والبلوتوث، وقلل سطوع الشاشة وعطّل وصول الإشعارات. وإذا لاحظت أن هاتفك أصبح ساخنًا أثناء الشحن، أزل الحافظة لأنها تحبس الحرارة، وتُسرع ارتفاع درجة حرارة الهاتف.