سامسونج تُعلن عن معالجي Exynos 1380 و 1130 للهواتف المتوسطة

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق معالجيها الجديدين من سلسلة Exynos وهما: Exynos 1330 و Exynos 1380، ويستهدف المعالجان الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy A من الفئة المتوسطة.

يأتي المعالج Exynos 1380 بتقنية 5 نانومتر وهو مزود بأربع نوى من نوع ARM Cortex-A78 بتردد 2.4 جيجاهرتز، وأربع نوى من نوع ARM Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسوميات Mali-G68 MP5 بتردد 950 ميجاهرتز. يمكن لهذا المعالج تشغيل شاشات +Full HD بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وهو متوافق مع ذواكر الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x و LPDDR5 وأيضًا التخزين بتقنية UFS 3.1.

يتميز المعالج Exynos 1380 بدعم الكاميرات بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، وامتلاكه لوحدة معالجة عصبية (NPU) مخصصة للذكاء الاصطناعي. كما يأتي المعالج مع مودم مدمج يدعم شبكات 5G بتردد 6 جيجاهرتز، وسرعات تنزيل تصل إلى 3.67 جيجابت في الثانية وسرعات رفع تصل إلى 1.28 جيجابت في الثانية. كما يدعم خمسة أنظمة لتحديد الموقع الجغرافي هي BeiDou و Galileo و GLONASS و GPS، إضافةً إلى معيار الواي فاي الحديث Wi-Fi 6 و البلوتوث 5.2 و شرائح NFC ومنفذ USB Type-C.

ويُعتبر المعالج الآخر الذي أعلنت عنه الشركة اليوم Exynos 1330 أول معالج منخفض المستوى من سامسونج يأتي بتقنية 5 نانومتر. وهو يتميز بنواتين من نوع ARM Cortex-A78 وتردد 2.4 جيجاهرتز وست نوى من نوع ARM Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسوميات Mali-G68 MP2.

يمكن للمعالج Exynos 1330 تشغيل شاشات +Full HD بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وهو متوافق مع ذواكر الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x و LPDDR5 والتخزين بتقنيتي UFS 2.2/UFS 3.1.

يأتي هذا المعالج مع وحدة المعالجة الصورية التي تدعم الكاميرات بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل، ويستطيع التقاط الصور بدقة 32 ميجابكسل بدون تأخير. كما يتوفر في المعالج مودم مدمج يدعم شبكات 5G بتردد 6 جيجاهرتز، وسرعات تنزيل تصل إلى 2.55 جيجابت في الثانية وسرعات رفع تصل إلى 1.28 جيجابت في الثانية. وهو يدعم أنظمة تحديد الموقع الجغرافي نفسها الموجودة في Exynos 1380، لكن يقتصر دعم الواي فاي فيه على تقنية Wi-Fi 5.

تهدف سامسونج من خلال المعالجين الجديدين إلى توفير أداء أسرع ومزايا أفضل للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، مع دعم شبكات 5G.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت اليوم عن إطلاق مودم يتيح للهواتف الذكية الاتصال بالأقمار الصناعية، والمُنتظر توفره في المستقبل القريب ضمن معالجات Exynos من الفئة العليا.