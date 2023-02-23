سامسونج تعلن رسميًا عن مودم يتيح للهواتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن تطوير مودمها الذي يدعم ما يُعرف بـ (الشبكات غير الأرضية عبر الجيل الخامس) 5G NTN، والذي سيسمح بالتواصل المباشر بين الهواتف الذكية والأقمار الصناعية، خاصةً في المناطق النائية.

وقالت الشركة الرائدة عالميًا في تقنية أشباه الموصلات المتقدمة في منشور على مدونتها إنها تخطط لإدماج هذه التقنية في مودم (إكسينوس) Exynos التابع لها الذي يُستخدم في معظم هواتفها الذكية، الأمر الذي سيُسرّع تسويق الاتصالات الفضائية عبر شبكات الجيل الخامس 5G ويمهد الطريق لعصر (إنترنت كل شيء) Internet of Everything الذي تقوده شبكات الجيل السادس 6G المرتقبة أواخر العقد الحالي.

وقال (مين جو كيم)، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير معالج الاتصالات لدى سامسونج إلكترونيكس: «يعتمد هذا الإنجاز على تراثنا الغني في تقنيات الاتصالات اللاسلكية، وذلك بعد طرح أول مودم تجاري من الجيل الرابع LTE في الصناعة في عام 2009، وأول مودم 5G في الصناعة في عام 2018».

وأضاف (كيم) أن سامسونج تهدف إلى أخذ زمام المبادرة في تطوير منظومات الاتصالات الهجينة التي تجمع بين الشبكات الأرضية والشبكات غير الأرضية حول العالم استعدادًا لإطلاق شبكات الجيل السادس 6G.

وأوضحت سامسونج أن الشبكات غير الأرضية هي تقنية اتصالات تستخدم الأقمار الصناعية وغيرها من الأجسام غير الأرضية لتوفير الاتصال بالمناطق التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا عن طريق الشبكات الأرضية، سواء عبر الجبال، أو الصحاري، أو في وسط المحيط.

وتعتقد الشركة أن الشبكات غير الأرضية ستكون أيضًا مهمةً في ضمان التشغيل في مناطق الكوارث، وفي تشغيل التنقل الجوي والبري في المستقبل، مثل: الطائرات المسيرة، والسيارات الطائرة.

وقالت سامسونج إنه من خلال تلبية أحدث معايير الشبكات غير الأرضية من الجيل الخامس 5G، ستساعد التقنية على ضمان قابلية التشغيل البيني، وقابلية التوسع بين الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات العالمية، وصانعو الأجهزة المحمولة، وشركات الشرائح.

وأضافت الشركة أنه بناءً على هذه التقنية، ستدعم أجهزة مودم من سلسلة Exynos المستقبلية من سامسونج الرسائل النصية الثنائية الاتجاه بالإضافة إلى مشاركة الصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة، وذلك عبر الأقمار الصناعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط سامسونج لتأمين ما يُعرف بتقنية (الشبكات غير الأرضية لإنترنت الأشياء الضيقة النطاق) NB-IoT NTN الموحدة لاستخدامها في منصات المودم من الجيل التالي.

ومن خلال الاتصال المتكامل عبر الأقمار الصناعة، ستلغي حلول (إنترنت الأشياء الضيقة النطاق) NB-IoT من سامسونج الحاجة إلى وجود شريحة منفصلة للهوائي اللاسلكي العالي الطاقة داخل الهواتف الذكية، مما يوفر لصانعي الأجهزة المحمولة مزيدًا من المرونة في التصميم.