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جوجل تُطلق تحديثًا كبيرًا لمنصة Google TV

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أعلنت شركة جوجل اليوم عن تحديث كبير لمنصة التلفاز الذكي Google TV، يُسهل للمشاهدين الوصول إلى برامجهم وأفلامهم المفضلة، ويساعدهم في العثور على محتوى لمشاهدته في أي وقت.

وقالت جوجل في مدونتها إن التحديث يجلب مجموعة من الصفحات الجديدة التي توفر الوصول إلى المحتوى وفق عدة تصنيفات، كالأفلام والبرامج والعائلة، ما يُساعد المستخدم في العثور على المحتوى المناسب من الواجهة الرئيسية للنظام دون الحاجة للتنقّل المُستمر بين التطبيقات.

ويُقدم تصنيف (العائلة) برامجًا ترفيهية تصلح للمشاهدة العائلية تتراوح ما بين الكلاسيكيات إلى الإصدارات الحديثة الملائمة لجميع الأعمار، مع وجود قسم خاص لبرامج الأطفال.

Google TV

كما تتيح صفحة الأفلام استكشاف آلاف الأفلام من خلال عناوينها أو تصنيفها أو مواضيعها من خلال صفحة واحدة. ويحصل المستخدم إضافةً إلى ذلك على توصيات شخصية بالأفلام التي قد تنال إعجابه، وذلك بناءً على سجل مشاهداته السابقة. إلى جانب ذلك تتضمن صفحة الأفلام قسمًا خاصًا يعرض الإنتاجات الجديدة والأفلام الأكثر رواجًا في أعلى الصفحة.

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وتقدم صفحة البرامج طريقةً سهلةً للمشاهدين لمتابعة برامجهم المفضلة. إذ يمكن للمشاهد العثور في مكانٍ واحد على الإصدارات الجديدة من جميع الخدمات المُشترك بها، دون الحاجة لفتح تطبيقات تلك الخدمات بشكلٍ منفصل.

وللمشاهدين في الولايات المتحدة، يتضمن التحديث صفحةً خاصة بالبرامج المقدمة باللغة الإسبانية، تتضمن الأفلام والمسلسلات والقنوات المباشرة. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيقات الفيديو الإسبانية إضافةً إلى مكتبة من البرامج والأفلام المدبلجة.

سيتوفر تحديث Google TV لمستخدمي جهاز كروم كاست المدعوم بخدمة تلفاز جوجل Chromecast with Google TV إضافةً إلى أجهزة التلفاز من شركات عديدة منها Sony و Philips و TCL و Hisense.

إضافةً صفحات المحتويات، يقدم التحديث عدة تحسينات على التنقّل ضمن واجهة نظام Google TV. وذكرت جوجل أن التحديث الجديد سيصل إلى مستخدمي المنصة حول العالم بدءًا من اليوم.

ويُذكر أن إعلان جوجل يأتي ضمن تحديثات أخرى أطلقتها الشركة اليوم، مثل دعم يوتيوب لميزة دبلجة مقاطع الفيديو، وإطلاق خدمة البودكاست ضمن تطبيق (يوتيوب ميوزيك).

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