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جوجل تحدّث مستنداتها بتصميم جديد وميزات جديدة

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أعلنت شركة جوجل عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة لخدمات المستندات السحابية Google Docs و Google Sheets و Google Slides، إضافةً إلى تطبيق التخزين السحابي Google Drive. كما يتضمن التحديث تعديلًا على واجهات الخدمات المذكورة بتصميمٍ مُحسّن يجعل تطبيقاتها أقرب إلى نظام التصميم (ماتيريال ديزاين 3) Material Design 3 الذي أطلقته العام الماضي لنظام أندرويد.

ويأتي التصميم الجديد بلونٍ داكنٍ لشريط الأدوات يجعله أسهل تمييزًا عن باقي عناصر الصفحة، وتصميمًا مُحسنًا لقسم التعليقات، وأيقونات جديدة.

كما أضاف التحديث إمكانية دمج الخدمات التي تقدمها شركات أخرى بخدمة مستندات جوجل وذلك من خلال خدمة (الرقائق الذكية) Smart Chips، وهي خدمة كانت الشركة قد أعلنت عنها في أكتوبر الماضي. وقالت جوجل إن الميزة باتت تدعم الآن خدماتٍ مثل Atlassian و Asana لإدارة المشاريع والمهام، وكل من Figma و Miro لتصميم نماذج تطبيقات الويب والهاتف، و Tableau لتحليل البيانات، و ZenDesk لإدارة علاقات العملاء.

ويمكّن دعم الخدمات المذكورة مستخدمي مستندات جوجل من إضافة تضمين محتوى تلك الخدمات مباشرةً في ملفاتهم النصية أو عروضهم التقديمية، ما يُسهل عرض المعلومات والعمل عليها بشكل تشاركي مع المستخدمين الآخرين.

إضافةً إلى ذلك، أصدرت جوجل مجموعة من الرقائق الذكية الخاصة بها، مثل ساعة التوقّف Stopwatch، والتصويت عبر الإيموجي، وتقويم جوجل الذي يمكن للمستخدمين من خلاله إنشاء الدعوات وإرسالها دون مغادرة المستندات.

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ويُذكر أن إعلان جوجل يأتي ضمن تحديثات أخرى أطلقتها الشركة اليوم لمجموعة من خدماتها، منها دعم يوتيوب لميزة دبلجة مقاطع الفيديو، وإطلاق خدمة البودكاست ضمن تطبيق (يوتيوب ميوزيك)، وتحديث منصة جوجل للتلفاز الذكي Google TV.

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