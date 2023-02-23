تقرير: آبل تتعاقد مع شركة صينية لإنتاج نظارتها المنتظرة

أفاد تقرير جديد من صحيفة (نيكاي آسيا) Nikkei Asia اليوم الخميس بأن شركة آبل اختارت شركة (لوكس شير) Luxshare الصينية لمساعدتها على تطوير نظارة الواقع المعزز التي طال انتظارها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها عملاقة التقنية الأمريكية المشهورة بصناعة هواتف آيفون، موردًا صينيًا لتطوير الجيل الأول من أحد منتجاتها.

ونقلت (نيكاي آسيا) عن 5 أشخاص مطلعين أن (لوكس شير) استحوذت على فريق لتطوير تقنية الواقع المعزز في مدينة شنغهاي كان مملوكًا سابقًا لشركة (بيجاترون) Pegatron التايوانية.

ويُعتقد أن مشاركة (لوكس شير) في تطوير منتج جديد من آبل يُعدّ إنجازًا لموردي التقنية الصينيين، ذلك أن آبل كانت تعتمد خلال العقود الماضية على الموردين التايوانيين، مثل: (فوكسكون)، في تطوير منتجاتها الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص أن (لوكس شير) تأمل في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأعمال في أكبر عدد ممكن من المجالات من آبل، خاصةً بعد أن تمكنت على مر السنين من أن تصبح أهم مورد للشركة الأمريكية في الصين، وهي تساعد بالفعل في بناء هواتف آيفون، وساعة (آبل ووتش)، وسماعات (أير بودز).

ونقلت (نيكاي آسيا) عن مصادرها أيضًا أن فكسكون تساعد أيضًا في مشروع الواقع المعزز، وأن مجمع آيفون القديم التابع للشركة التايوانية سيعمل بالتوازي على تطوير الجيل الثاني من نظارة الواقع المعزز الذي سيكون أرخص سعرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن آبل تسعى لاستغلال سلسلة التوريد الخاصة بها لإنجاح نظارة الواقع المعزز التي تعمل عليها، ونقلت عن مصادرها أن اثنين من أهم موردي آبل، وهما: شركة TSMC التايوانية، وسوني اليابانية، تعملان على تطوير شاشات (مايكرو أولد) micro OLED للنظارة.

وبحسب (نيكاي آسيا)، فإن آبل قد تطرح نظارة الواقع المعزز المرتقبة بسعر يتراوح بين 3,000 و5,000 دولار أمريكي، خاصةً أن تكلفة إنتاج شاشة micro OLED، التي تُستخدم أصلًا في النظارات العسكرية، باهظة الثمن، إذ يبلغ سعر الشاشة نحو 150 دولارًا أمريكيًا، وتحتاج كل نظارة إلى شاشتين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك التكاليف الخاصة بمكونات النظارة الأخرى.

وقال مسؤول تنفيذي مطلع على التطوير للصحيفة: «سيكون الجيل الأول من أجهزة الواقع المعزز من آبل باهظ الثمن، وقد لا يجذب إلا المهووسين بالتقنية أو العملاء الأثرياء. لكن شركة آبل تأمل في خفض سعر الجيل الثاني من الجهاز، الذي يجري تطويره بالتوازي، ليكون بحدود سعر حواسيب ماك المتطورة، وتأمل في جذب قاعدة كبرى من المستخدمين».

يُشار إلى أن تقرير (نيكاي آسيا) يأتي بعد أسبوع من تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية أفاد فيه بأن شركة آبل تعتزم الإعلان عن نظارة الواقع المختلط خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2023.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل أجّلت الإعلان عن النظارة من شهر نيسان/ أبريل المقبل إلى شهر حزيران/ يونيو، على أن تُطلق في السوق أواخر العام الحالي.

ومنذ سنوات، تتردد شائعات عن أن الشركة، التي تشتهر بصناعة هواتف آيفون بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تسعى إلى الدخول في سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويُعتقد أن المنتج المرتقب من الشركة سيكون منافسًا قويًا لنظارات الواقع الافتراضي التي تنتجها شركة سوني وميتا، التي تركز منذ مدة في بناء عالم رقمي يُسمى الميتافيرس.