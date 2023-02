أهم الميزات التي سيوفرها منفذ USB-C في هواتف آيفون 15 القادمة

تستخدم شركة آبل منفذ (Lightning) للشحن في هواتف آيفون منذ عام 2012، إذ قدمته لأول مرة في هاتف iPhone 5، وقد كان ابتكارًا رائعًا وقتها يميزها عن منافسيها في سوق الهواتف الذكية. ولكن المشكلة أن شركات الهواتف المنافسة لشركة آبل استمرت في تطوير منفذ USB للشحن في هواتفها، في حين لم تقدم آبل في منفذها (Lightning) أي شيء جديد منذ عام 2012.

في عام 2014؛ اعتمد (USB Implementers Forum) – وهو تجمع ضخم من كبرى شركات التقنية يضم أكثر من 700 شركة – منفذ USB من النوع C، الذي يُعرف باسم (USB-C)، والذي يوفر جميع ميزات منفذ (Lightning) ويتفوق عليه أيضًا.

يتميز منفذ (USB-C) بصغر حجمه مثل منفذ (Lightning)، ولكنه يدعم تقنية USB 3.1 و USB 3.2 في نقل البيانات، ويتميز بالتماثل من الجهتين وهو ما يسهل عملية تركيبه مقارنة بكافة الأجيال السابقة.

كما تميز منفذ (USB-C) بالسرعات العالية في الشحن ونقل البيانات، إذ يمكنه نقل الصوت والصورة بسرعة وبدقة عالية، وقد دفع ذلك شركات تصنيع الهواتف إلى اعتماده في هواتفها نظرًا إلى أنه كان متفوقًا في جميع النواحي تقريبًا مقارنة مع الإصدار السابق.

تطور منفذ (USB-C) في هواتف أندرويد، في حين ظل منفذ (Lightning) في هواتف آيفون يقدم سرعة نقل البيانات نفسها وسرعة الشحن نفسها طوال هذه السنوات، ولكن تشير التقارير والتسريبات إلى أن آبل ستتخلص من هذه المشكلة في هواتف آيفون 15 القادمة.

تتعلق أكثر التسريبات رواجًا في هواتف آيفون 15 حتى الآن باستبدال آبل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ USB-C، إذ نشر موقع 9To5Mac خلال هذا الأسبوع ما قال إنها رسوم ثلاثية الأبعاد سُربت من أحد المصانع الصينية المتخصصة بصناعة أغطية حماية الهواتف، التي كشفت عن منافذه وأبعاده وشكل الكاميرات الخلفية على نحوٍ دقيق، وكانت أبرز الملاحظات حول التصميم غياب منفذ (Lightning) حيث حلّ مكانه منفذ USB-C.

وهو أمر كان متوقعًا بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتوحيد مخرج الشحن في الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات، في محاولة لتخفيض حجم النفايات الإلكترونية، الناتجة عن اختلاف مخارج الشحن ونقل البيانات، خصوصًا على مستوى الهواتف الذكية، على أن يكون 2024 التاريخ النهائي لالتزام الجميع بالقرار.

قال المحلل الموثوق (مينج تشي-كو) Ming-Chi Kuo في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي إن آبل ستميز هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max بسرعات معيار USB 3.2 الأحدث، الذي يقدم سرعة في نقل البيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية الواحدة، مع ميزة الشحن الفائق السرعة.

My latest survey indicates all 2H23 new iPhones will abandon Lightning and change to USB-C, but only two high-end models (15 Pro & 15 Pro Max) will support the wired high-speed transfer, and the two standard ones (15 & 15 15 Plus) still support USB 2.0 same as Lightning.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022