أبرز روبوتات الدردشة التفاعلية البديلة لروبوت ChatGPT

يمكن أن تساعد روبوتات الدردشة التفاعلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT في تخفيف عبء العمل عن طريق كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والأكواد البرمجية وغيرها. تستخدم هذه الروبوتات تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص أو الإجابة عن الاستفسارات بناءً على مدخلات المستخدم.

يُعد روبوت الدردشة التفاعلي ChatGPT أكثر روبوتات الذكاء الاصطناعي استخدامًا في الوقت الحالي، ولكن هناك روبوتات دردشة أخرى تعد بدائل جيدة لروبوت ChatGPT، يمكنك تجربة استخدامها خاصةً في الوقت الذي يكون فيه روبوت ChatGPT في وقت الذروة، حيث يظهر لك تنبيه (ChatGPT is at capacity right now).

إليك 5 من أبرز روبوتات الذكاء الاصطناعي البديلة لروبوت ChatGPT:

1- محرك مايكروسوفت Bing الذي يدعم ChatGPT :

منذ أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن إدماج إصدار جديد ومحدّث من ChatGPT في محرك البحث Bing، منحت مايكروسوفت مستخدمين محددين حق الوصول المبكر لاختباره. وتوجد حاليًا قائمة انتظار يمكنك التسجيل فيها لاستخدام بينج الجديد عندما تطرحه مايكروسوفت للمزيد من المستخدمين في الفترة المقبلة. ولكن إذا كنت ترغب في معرفة كيفية عمله، يمكنك معاينة Bing الجديد باتباع الخطوات التالية:

افتح الصفحة الرئيسية لمحرك البحث Bing، سترى مربعًا يحتوي على أسئلة يظهر في الجهة السُفلية لشريط البحث. استخدم الأسهم للتنقل بين الأسئلة المختلفة، ثم انقر فوق زر (جربه) Try it لرؤية الإجابة التي يولدها. يمكنك أيضًا النقر فوق زر (معرفة المزيد) Learn more لرؤية قائمة من الأسئلة التي يمكن من خلالها اختبار Bing الجديد وطريقته في تقديم الإجابات.

2- جوجل بارد:

لم تطلق جوجل Bard للجمهور العام بعد، إذ تختبره حاليًا مع مجموعة صغيرة من المختبرين الموثوق بهم، على أن تتيحه لعموم المستخدمين خلال الفترة القادمة. وسيكون هذا بديلًا مناسبًا يمكنك اللجوء إليه إذا واجهت مشكلة الضغط في وقت الذروة أثناء استخدام روبوت ChatGPT.

3- روبوت Jasper:



مثل ChatGPT، يقدم روبوت Jasper إجابات شبيهة بالبشر. حتى أنه يستخدم نموذج اللغة نفسه الذي يستخدمه ChatGPT، وهو GPT-3 الذي أنشأته شركة OpenAI.

باستخدام Jasper، يمكنك إدخال معلومات حول ما تريد كتابته وسيكتبه لك تمامًا مثل روبوت ChatGPT. لكن الاختلاف الرئيسي هو أن Jasper يحتوي على كمية كبيرة من الأدوات لإنتاج نسخة أفضل للنصوص المكتوبة. إذ يمكنه التحقق من القواعد النحوية والسرقة الأدبية، كما يمكنه الكتابة في أكثر من 50 نموذجًا مختلفًا مثل: منشورات المدونات ونصوص لوصف مقاطع الفيديو وغيرها.

روبوت Jasper ليس مجانيًا، ويتطلب استخدامه اشتراكًا مقابل 49 دولارًا شهريًا.

4- روبوت YouChat:

يستخدم روبوت YouChat أيضًا نموذج اللغة OpenAI GPT-3، مثل: ChatGPT و Jasper، ويمكنك استخدامه عن طريق طرح سؤال، أو طلب كتابة نص حول موضوع معين وسيكتبه لك مباشرة تمامًا مثل ChatGPT.

يقدم روبوت الدردشة إجابة لأي شيء تطلبه مثل: حل مسائل الرياضيات، وكتابة الأكواد البرمجية، والترجمة وكتابة المقالات.

يتميز روبوت الدردشة YouChat بأنه يستشهد بمصادر من جوجل، وهي ميزة غير متوفرة في ChatGPT. على سبيل المثال: إذا سألت YouChat (ما هي الصودا ؟)، سيقدم إجابة مع مصادر من جوجل تحدد من أين حصل على معلوماته لتقديم هذه الإجابة.

يمكنك استخدام هذا الروبوت مجانًا، ولن تواجه مشكلة الضغط وقت الذروة التي قد تواجهها عند استخدام روبوت ChatGPT.

5- روبوت ChatSonic:

Chatsonic هو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك استخدامه بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى روبوت دردشة يمكنه الحديث عن الأحداث الجارية في الوقت الحالي. نظرًا إلى أن Chatsonic يستخدم بحث جوجل، فهو على دراية بالأخبار الحالية ويمكنه توفير إجابات وقصص تتعلق بها، وهو ما لا يستطيع ChatGPT القيام به لأن قاعدة بياناته لا تتجاوز عام 2021.

يتميز Chatsonic أيضًا بقدرته على تقديم إجابات حول استفساراتك التي تطرحها بصوتك بدلًا من كتابتها في شكل نص. وإذا كنت ترغب في تجربة استخدامه، ستحصل على نسخة تجريبية مجانية محدودة، ثم يمكنك الاشتراك مقابل 12 دولارًا شهريًا.