هونر تعتزم إطلاق HONOR X8a في الإمارات قريبًا

أعلنت شركة (هونر) عن اقتراب إطلاق هاتف (هونر إكس8أي) HONOR X8a في أسواق الإمارات العربية المُتحدة.

وقالت الشركة الصينية: «صُمم هاتف HONOR X8a – الإضافة الجديدة لسلسلة HONOR X Series الجديرة بالثقة – ببراعة من الداخل والخارج بتصميم ذي حافات مُسطحة، كما يأتي مع ألوان رائعة مُستوحاة من الطبيعة تعكس رؤية العلامة التجارية فيما يخص صُنع هواتف فريدة بحرفية دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف الشامل يأتي بقدرات فوتوغرافية رائعة، وشاشة عرض كبيرة تُوفر جودة مرئيات مُبهرة، كل ذلك يأتي في هيكل مضغوط وأنيق».

وكانت هونر قد أطلقت هاتف HONOR X8 في منطقة الشرق الأوسط أوائل العام الماضي. وقالت إن هذا الهاتف «اعتنى بكل تفصيل مُمكن، من التصميم الجمالي الأفضل في السوق إلى الخصائص الذكية الرائعة».

وتعتقد هونر أن هاتف HONOR X8a يُمثل قفزة قوية في عالم تصاميم الهواتف الذكية، وذلك بفضل الخطوط الحادة والواضحة والهيكل النحيف الخفيف الوزن، إلى جانب الألوان الثلاث الراقية والجذّابة. ويأتي الهاتف بسماكة 7.48 ملم ويزن 179 جرامًا، «لذلك فإن الهاتف نحيف للغاية ليُلائم راحة يدك تمامًا أثناء الإمساك به، وينزلق بسهولة في جيبك أو حقيبتك».

ويتألف اللون الأزرق السماوي، وهو اللون الجديد في سلسلة X Series، من أربع طبقات من الطلاء «تُمثّل اللحظة الساحرة للبحيرة الهادئة بينما تنسدل عليها أشعة الشمس».

وقالت هونر إن هاتف HONOR X8a يُقدم تجربة تصوير استثنائية، بفضل نظام الكاميرا المُتطور، الذي يتضمن نظام كاميرا ثُلاثيًا بدقة 100 ميجابكسل في الخلفية، وهو عدد البكسلات الأكبر حتى الآن في سلسلة هواتف X Series، وبذلك فهو يُقدم تجربة تصوير استثنائية ليُمكّن المُستخدمين من التقاط أدق التفاصيل بوضوح فائق.

ويأتي هاتف HONOR X8a مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.45، مما يسمح للمُستخدمين بالتقاط صور سيلفي رائعة بجودة مُعززة.

ومن المتوقع إتاحة هاتف HONOR X8a قريبًا للطلب السابق بسعر مُناسب وهدايا رائعة، وفق قول الشركة.