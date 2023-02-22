نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الأربعاء 22 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الأربعاء الثاني والعشرين من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

عناوين اليوم:

هونر تعتزم إطلاق HONOR X8a في الإمارات قريبًا

آبل تسجّل براءة اختراع لحزام ساعة إلكتروني مُتغيّر اللون

سامسونج ترد على مزاعم وجود عيب تصنيعي في شاشة S23 Ultra

مايكروسوفت تختبر أساليب جديدة للدردشة مع بينج الجديد

قراصنة يسرقون ألعاب أكتيفجن وبيانات موظفيها

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الإلكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

فريق أمني عربي يرصد هجومًا واسعًا ضد مستخدمي تيليجرام

تويتر تفرض رسومًا على المصادقة عبر الرسائل النصية.. إليك كيف تحمي حسابك؟

أبرز الساعات الذكية المناسبة لمستخدمي هواتف أندرويد

أدوات ذكاء اصطناعي مفيدة للمصممين

ونصائح حول كيفية التصرف السليم عند وقوع زلزال

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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة وعالم الكمبيوتر والأمن الإلكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

تأتيكم النشرة حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.