سامسونج ترد على مزاعم وجود عيب تصنيعي في شاشة S23 Ultra

نفت شركة سامسونج التقارير التي تحدثت عن وجود مشكلة تصنيعية في شاشة هاتفها الأخير (جالاكسي إس 23 ألترا) Galaxy S23 Ultra، مؤكدةً عدم دقة ما نُشِر حول وجود عيوب في الشاشة لاحظها بعض مستخدمي الهاتف الذي أطلقته الشركة بداية الشهر الجاري.

وكان بعض مستخدمي الهاتف الأوائل قد نشروا صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي تُظهِر ما يُشبه خطوطًا أو فقاعات تظهر أسفل الشاشة عندما تكون مغلقة، لدى وضعها تحت الضوء بزاوية معينة. ورجّح المستخدمون أنها مشكلة تصنيعية تعاني منها شاشة الهاتف الجديد.

من جهتها، ردت سامسونج على تلك الشكاوى عبر تويتر، وأوضحت أن شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra تتألف من عدة طبقات رقيقة من الزجاج ملتصقة مباشرةً بلوحة الشاشة، حيث تُضغَط تلك الطبقات بعضها ببعض لمنع دخول الأجسام الغريبة والسوائل بين طبقات الشاشة، وهي التقنية المستخدمة لضمان مقاومة الهاتف للماء والغبار.

وأضافت الشركة أن تسليط الضوء الشديد على الشاشة قد يؤدي إلى ظهور بعض الأجزاء وكأنها مسحوقة أو مضغوطة بشدة، وأكدت أن هذا بسبب تقنية التصنيع وليست عيبًا في الشاشة.

ويُعد هاتف Galaxy S23 Ultra أقوى هواتف الشركة للعام 2023 وواحدًا من أعلى الهواتف المتوفرة في السوق من حيث المواصفات. وكانت الشركة قد أعلنت عن الهاتف في الأول من فبراير بكاميرات مُحسّنة ومجموعة من الميزات الجديدة.

ويقدم الهاتف ما يعتبرها الخبراء أفضل شاشة في أي هاتف ذكي، وهي من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.8 بوصات وبدقة 3088×1440 بكسل مع معدل سطوع أقصى قدره 1750 شمعة، ومعدل تردد قدره 120 هرتز.

وتحمي الشاشة طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، ويدعم الهاتف معيار مقاومة الماء والغبار IP68 الذي يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.