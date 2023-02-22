تطبيقات لتحويل الصور إلى لوحات فنية

تتوفر العديد من التطبيقات المُتاحة لمُستخدمي هواتف آيفون وأندرويد لتحويل الصور إلى لوحات فنية، إذ تحتوي تلك التطبيقات على مجموعة واسعة من المرشحات، وبعضها يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل أي صورة إلى لوحة فنية بسرعة. وبعد تعديل صورك يمكنك مشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو حفظها في الهاتف، أو طباعتها ووضعها على الحائط في المنزل أو المكتب.

إليك 5 من أبرز التطبيقات لتحويل الصور إلى لوحات فنية:

1- تطبيق Prisma Photo Editor:

يمكنك رفع صورة في تطبيق (Prisma) واختيار (مرشح) filter، وبعدها مباشرة يعرض التطبيق معاينة لصورتك النهائية، حيث يمكنك تمرير مؤشر المرشح من 0% إلى 100%، كما يتوفر خيار لتطبيق المرشح على الخلفية فقط أو العنصر الأساسي في الصورة.

يحتوي تطبيق (Prisma) أيضًا على خيارات متعددة لتحرير الصور مثل: تغيير (التعرض) exposure، و(التباين) contrast، و(التشبع) saturation.

يوفر الإصدار المجاني من هذا التطبيق للمستخدمين الكثير من المرشحات الرائعة لتحويل الصور إلى لوحات فنية. وإذا كنت ترغب في الوصول إلى أكثر من 500 مرشح وتأثير، ستحتاج إلى الاشتراك في الخطة المدفوعة Premium plan مقابل 7 دولارات و99 سنتًا شهريًا، أو 39 دولارًا و99 سنتًا سنويًا إذا دفعت مرة واحدة.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل.

2- تطبيق PicsArt Photo & Video Editor:



إذا كنت ترغب في تحويل صورك إلى لوحات فنية وإجراء تعديلات في صور أخرى أو تحرير مقاطع فيديو، فإن تطبيق (PicsArt Photo & Video Editor) هو خيار مناسب لك. فهذا التطبيق يحتوي على أدوات متعددة لتحرير الصور الشخصية ومقاطع الفيديو وإنشاء ألبوم من عدّة صور، بالإضافة إلى وجود خيارات متعددة من المرشحات.

ضمن قائمة المرشحات، ستجد بعض الخيارات التي تغيّر الصورة التي تختارها إلى لوحة فنية. ويمكنك إجراء بعض التغييرات الإضافية عليها للحصول على صورة نهائية متكاملة.

يعرض تطبيق PicsArt محتوى مميز يوميًا من المستخدمين الآخرين، لمساعدتك في إيجاد أفكار لتحرير الصور ومقاطع الفيديو.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق GoArt: Art Photo Editor:

يستخدم تطبيق (GoArt) تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل الصورة إلى لوحة فنية، إذ يمكنك اختيار أحد المرشحات المتوفرة في التطبيق والانتظار حتى يحولها إلى صورة مرسومة.

على الرغم من أنه ينشئ صورة عالية الجودة، قد يستغرق بضع دقائق للمعالجة، على عكس معظم التطبيقات التي تحوّل الصور إلى لوحة فنية فورًا. ومثل: تطبيق Prisma، يسمح GoArt بضبط شدة التأثيرات للتأكد من الحصول على صورة نهائية وفقًا لتفضيلاتك.

بعد الانتهاء من تحويل الصورة إلى لوحة فنية، ستلاحظ وجود علامة مائية في الصورة. يمكنك الاشتراك في الإصدار المتميز لإزالتها، وستلاحظ أيضًا أن معظم المرشحات موجودة في الإصدار المتميز من التطبيق.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Photo Lab Picture Editor:

يحتوي تطبيق (Photo Lab Picture Editor) على أكثر من 50 نوع من المرشحات لتحويل الصور إلى لوحات فنية، ويستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إجراء تعديلات احترافية في الصور بسهولة.

ومن التطبيق نفسه يمكنك مشاركة صورتك بسهولة في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر منصة مصممة خصوصًا لمشاركة الفن الرقمي.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Insta Toon: Cartoon and Art Cam:

يحتوي تطبيق (Insta Toon: Cartoon and Art Cam) على عدد أقل من أدوات تحرير الصور مقارنةً بالتطبيقات الأخرى المذكورة سابقًا، لكنه يركز بشكل أساسي في تحويل الصور إلى لوحات فنية.

حمّل صورة من ألبوم الصور في هاتفك، أو التقط صورة أثناء استخدام التطبيق للبدء بتعديلها. بعد ذلك مرر عبر قائمة المرشحات المتاحة حتى تجد المرشح المناسب.

ستلاحظ وجود عدد كبير من المرشحات، منها: المرشح الخاص بتحويل الصور إلى الأبيض والأسود، ومرشحات لتحويل الصور إلى لوحات زيتية، ومرشحات لتحويل الصور إلى رسوم كرتونية.

يمكنك حفظ الصورة الجديدة كصورة ثابتة أو صورة GIF أو في شكل فيديو ومشاركتها مع أي شخص. ويمكنك أيضًا حفظ أعمالك بدقة SD أو HD أو Full HD.

هذا التطبيق مُتاح فقط لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الإشتراك داخل التطبيق.