أوبو تطلق سلسلة Reno8 T وسماعات Enco Air3 في المنطقة

أعلنت شركة أوبو يوم الأربعاء، عبر بث رقمي، عن إطلاق هاتفها الذكي (رينو8 تي 5جي) Reno8 T 5G الجديد عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما أطلقت سماعات الأذن اللاسلكية (إنكو إير3) Enco Air3، وذلك في أحدث إضافة إلى مجموعة منتجات إنترنت الأشياء من الشركة الصينية.

ويعمل هاتف Reno8 T 5G، الذي يأتي بسماكة 7.7 ملم ويزن 171 جرامًا، بواجهة المستخدم ColorOS 13 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أما ذاكرة الوصول العشوائي، فهي تأتي بحجم 8 جيجابايت، ويُشغله معالج من نوع (سنابدراجون 685 5جي) Snapdragon 685 5G من شركة كوالكوم.

ويمتاز Reno8 T 5G، الذي تطلق عليه الشركة لقب «خبير البورتريه»، بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل، وهو يقدم شاشة بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2412×1080 بكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط.

أما هاتف Reno8 T، فهو يقدم بعض المواصفات المتشابهة، ولكن كاميرته الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 100 ميجابكسل، وشاشته تأتي بقياس 6.43 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل.

ويمتاز الهاتف بأن بطاريته تأتي بسعة 5000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 33 واط. وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت. أما المعالج فهو من نوع Helio G99.

وقالت أوبو إن هواتف سلسلة Reno8 T الجديدة وسماعات Enco Air3 ستتوفر في أنحاء المنطقة اعتبارًا من 28 شباط/ فبراير الجاري، وسيُباع هاتف Reno8 T 5G بسعر 1,499 درهمًا إماراتيًا، في حين سيُباع هاتف Reno8 T بسعر 1,099 درهمًا إماراتيًا، أما سماعات الأذن اللاسلكية، فستُباع بسعر 199 درهمًا إماراتيًا.

وأضافت الشركة أن العملاء الذي طلبوا هاتف Reno8 T 5G سابقًا سيحصلون على ضمان إضافي مجاني لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى سماعات Enco Air2.

وتعبيرًا عن تقدير أوبو لمحبيها كافةً في جميع أنحاء المنطقة، ولتشجيع العملاء على شراء هواتف Reno8 T، أطلقت مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيُختار 10 فائزين لاسترداد قيمة مشترياتهم من أوبو.

وستقام المسابقة اعتبارًا من 22 شباط/ فبراير وحتى 29 آذار/ مارس القادم، وقالت الشركة: «كل ما عليكم فعله هو شراء هاتف ذكي من سلسلة Reno8 T ومشاركة تجربتكم على وسائل التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى صفحة @OPPOArabia وإضافة وسم #ReasonsToBuyReno8T للحصول على فرصة للفوز».