آبل تواجه خطر منع ساعتها الذكية في الولايات المتحدة

تقترب لجنة التجارة الدولية الأمريكية من إصدار قرار قد يُفضي إلى منع بيع الطرازات الحديثة من ساعة آبل الذكية Apple Watch في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي (جو بايدن) نقض قرار اللجنة الأخير.

وبدأت المشكلة في عام 2020 عندما تقدمت شركة AliveCor الأمريكية بشكوى إلى لجنة التجارية الدولية تُفيد بانتهاك آبل لثلاث من براءات اختراعها المتعلقة بتقنية حسّاس تخطيط القلب ECG الموجود في الساعة. وفي ديسمبر من عام 2021 أقرّت اللجنة بانتهاك آبل لبراءات اختراع AliveCor وأصدرت قرارًا يقضي بمنع استيراد أو بيع الساعات التي تمتلك الحساس المذكور في الولايات المتحدة، وهو ما يشمل الطراز الرابع وما فوق.

ويحق للرئيس الأمريكي نقض قرار لجنة التجارة الدولية خلال مدة أقصاها 60 يومًا على صدور القرار إن رأى بأن الحكم يتعارض مع الصالح العام أو الأمن القومي. ووفقًا لما أعلنته شركة AlivCor فقد قرر الرئيس (جو بايدن) عدم التصويت بنقض القرار، وهذا يعني أن الشركة تواجه منعًا محتملًا لساعتها مالم تربح الاستئناف الذي تقدمت به في محكمة الاستئناف الفيدرالية.

ويُذكر أنه من النادر أن يصوّت رؤساء الولايات المتحدة لنقض قرارات لجنة التجارة الدولية، ومن الحالات القليلة التي حصل بها ذلك كان تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2013 لنقض قرار ببيع أجهزة آيفون وآيباد بعد أن وجدت اللجنة أن آبل انتهكت فيهما براءات اختراع تعود لشركة سامسونج.

وتقول شركة AliveCor إنها شاركت آبل تقنية تخطيط القلب في عام 2015 خلال تعاونٍ بين الشركتين. وفي عام 2018 أطلقت آبل ساعتها الذكية Apple Watch Series 4 التي قدمت فيها للمرة الأولى ميزة تخطيط القلب، ومنعت استخدام التطبيقات والمُنتجات الخارجية لتخطيط القلب مع ساعة آبل، ما اضطر AliveCor إلى إيقاف بيع حزام ساعة آبل KardiaBand الذي يوفر الميزة نفسها.

ويستبعد محللون وصول الأمر إلى منع بيع ساعة آبل في الأسواق الأمريكية، إذ ما زالت الفرصة متاحة لها لربح دعوى الاستئناف، أو عبر التوصل إلى صفقة مع AliveCor تدفع بموجبها آبل رسومًا لترخيص استخدام التقنية.