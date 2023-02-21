تُعتبر الهزات الأرضية والزلازل من أخطر الكوارث الطبيعية، نظرًا لما تتركه من آثار مدمرة سواء على مستوى الأرواح البشرية، أو على مستوى ممتلكات الأفراد، أو على مستوى البنى التحتية، لذلك من الضروري معرفة الخطوات الواجب اتباعها لحماية أنفسنا، سواء داخل المنزل أو خارجه.

بما أن الزلازل تحدث دون سابق إنذار فإنه من المهم أن تأخذ الخطوات اللازمة لتكون على أتم استعداد لمعرفة ما الذي يمكنك عمله.

سنقدم لكم في هذا الدليل نصائح حول كيفية التصرف السليم عند وقوع زلزال، وما هي الإجراءات الواجب اتباعها قبل وقوع الزلزال، وكذلك التوصيات الواجب اتباعها بعد انتهاء الهزّة الأرضية:

نعتمد في هذا التقرير على عدد من المصادر، منها: المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية (CDC)، وتحالف (ECA).

أولًا؛ ما هي الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها قبل وقوع زلزال؟

راقب التغيرات الجوية، واستمع الى نشرات الأحوال الجوية ووسائل الإعلام الرسمية.

تأكد من أن وجود مطفأة حريق، ومجموعة إسعافات أولية في مكان يسهل الوصول إليه.

ضع خطة طوارئ مع أفراد أسرتك، يكون لكل فرد فيها دور، ويجب على كل عضو في الأسرة أن يعرف مواطن السلامة في المنزل، ولا تنسى تحديد كيفية التواصل بعد الزلزال، لذلك احرص على شحن هواتف أفراد الأسرة.

تأكد من وجود راديو يعمل بالبطارية، ومصباح يدوي يعمل بالبطارية، وبطاريات إضافية في المنزل.

تعلّم كيفية استخدام الإسعافات الأولية، وكذلك أفراد الأسرة.

تعرّف على كيفية إيقاف تشغيل الغاز والماء والكهرباء.

ضع خطة لمكان لقاء عائلتك بعد الزلزال.

لا تترك أشياء ثقيلة على الرفوف لأنه قد ستسقط أثناء الزلزال وستعرض الموجودين في المنزل للخطر.

ثانيًا؛ ماذا تفعل أثناء وقوع الزلزال؟

حاول التصرف بهدوء وقاوم أحاسيس الخوف حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة.

إذا كنت في داخل المنزل؛ ابتعد فورًا عن الأشياء القابلة للسقوط نتيجة الاهتزاز كالمرايا والثريات والأرفف حتى لا تسقط عليك.

انزل على يديك وركبتيك، فهذه الوضعية تحميك من السقوط وتسمح لك بالحركة إذا لزم الأمر.

ابحث عن مكان آمن للاختباء تحت مكتب أو طاولة متينة أو بجانب جدار داخلي. وفي حال عدم وجود مكتب أو طاولة في المكان فيجب تغطية الوجه والرأس بالذراعين والانحناء في ركن داخلي من المبنى.

ابتعد عن النوافذ والأبواب الخارجية.

إذا كنت في الخارج؛ حاول الذهاب إلى أقرب مكان آمن مع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني والأشجار ومصابيح الإنارة والأسلاك، أو أي شيء قد يسقط.

ابتعد عن المباني لأنه قد تسقط الأشياء من المبنى أو قد يسقط المبنى نفسه.

لا تستخدم أعواد الثقاب أو الشموع أو أي لهب أثناء الهزة الأرضية.

إذا كنت في بناية شاهقة:

ادخل تحت مكتب أو مقعد، وابتعد عن النوافذ والجدران الخارجية.

ابق داخل المبنى وفي الدور نفسه.

لا تندهش إذا انطفأت الأنوار الكهربائية وأطلقت صافرة إنذار الحريق.

لا تستخدم المصاعد أبدًا.

لا تدخن ولا تستخدم الكبريت، ولا تنتقل حافي القدمين.

تجنب استخدام الهواتف إلا عند الضرورة القصوى.

إذا كنت تقود السيارة:

أوقف السيارة إلى جانب الطريق بعيدًا عن المباني والأشجار والجسور والأسلاك، وأعمدة الكهرباء وأعمدة الاتصالات، وابقَ داخلها حتى يتوقف الزلزال.

احرص على عدم القيادة على الجسور التي تضررت حتى بعد توقف الزلزال.

ثالثًا؛ ماذا يجب أن تفعل في حالة الاحتجاز تحت الأنقاض؟

غطي فمك بملابسك أو لو معك منديل استخدمه.

لا تشعل أي نار أو عود ثقاب.

لا تتحرك كثيرًا حتى لا تثير الغبار وتؤثر في تنفسك.

انقر على الأنابيب أو أقرب جدار لك لتنبيه فرق الإنقاذ أو استخدام صفارة إن وجدت، واعتبر الصراخ حلاً أخيرًا، إذ إن الصراخ يجعل الإنسان يستنشق كميات ضارة من الغبار.

رابعًا؛ ماذا تفعل بعد الزلزال مباشرة؟

عند توقف الهزة الأرضية ابقى بعيدًا عن خطوط الطاقة الكهربائية تجنبًا للهزات الارتدادية.

افحص نفسك والآخرين بحثًا عن إصابات، وحاول تقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاج إليها.

افحص المنزل كله، وتجنب إشعال النار أو استخدام الكهرباء حتى تتأكد من عدم وجود أي تسرب في الغاز.

تجنب الكشف عن تسرب الغاز بواسطة الثقاب.

شغل الراديو ببطاريات للاستماع إلى آخر تعليمات الطوارئ.

احذر من تساقط الأشياء عليك عند فتح الدواليب والخزائن.

لا تستخدم الهاتف إلا في حالة الطوارئ.

ابق خارج المباني المتضررة.

كن حذرًا من الزجاج المكسور والحطام. وارتدِ أحذية طويلة أو متينة لتجنب جرح قدميك.

ابتعد عن الشواطئ فقد تضرب أمواج المد والجزر في بعض الأحيان بعد توقف الأرض عن الاهتزاز.

ابتعد عن المناطق المتضررة.

إذا كنت في المدرسة أو العمل، فاتبع خطة الطوارئ أو تعليمات الشخص المسؤول، مع توقع توابع الزلزال.

لا تستخدم السيارة إلا في حالة الطوارئ حتى تبقى الطرق خالية لسيارات الطوارئ.​

أخيراً، نسأل الله السلامة للجميع، وهذا الدليل ننشره للتوعية بطريقة التصرف السليم حال وقوع الزلازل؛ وذلك بعد الزلزال الذي ضرب منطقتي هاتاي وشمال سوريا في الآونة الأخيرة وتسبب في دمار كبير وفقدان في الأرواح.