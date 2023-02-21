نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الثلاثاء 21 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الثلاثاء الحادي والعشرين من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

عناوين اليوم:

تيك توك تُطلق برنامجًا جديدًا لزيادة أرباح صانعي المحتوى

آبل تحدّث متجر تطبيقاتها بميزات جديدة

جوجل تطلق ميزتي حفظ الذاكرة والطاقة في كروم

معلومات جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold

Anker تُطلق قاعدة استناد للشاشات مع محطة توصيل باثني عشر منفذًا

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الإلكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

كل ما تريد معرفته عن العقل المدبر وراء ChatGPT

أبرز تطبيقات الرسم لمستخدمي أجهزة أندرويد

كيفية التحكم في ساعة آبل باستخدام آيفون

كل ما تريد معرفته عن ميزة القنوات الجديدة في إنستاجرام

ومخترع الويب يقول إن العملات المشفرة خطرة وتشبه المقامرة

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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة

وعالم الكمبيوتر والأمن الإلكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

تأتيكم النشرة حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.