البوابة العربية للأخبار التقنية تطلق نشرة أخبار يومية مسموعة
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نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الثلاثاء 21 فبراير 2023

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نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الثلاثاء الحادي والعشرين من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

عناوين اليوم:
تيك توك تُطلق برنامجًا جديدًا لزيادة أرباح صانعي المحتوى
آبل تحدّث متجر تطبيقاتها بميزات جديدة
جوجل تطلق ميزتي حفظ الذاكرة والطاقة في كروم
معلومات جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold
Anker تُطلق قاعدة استناد للشاشات مع محطة توصيل باثني عشر منفذًا

 

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الإلكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

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وعالم الكمبيوتر والأمن الإلكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

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7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

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