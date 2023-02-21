كيفية التحكم في ساعة آبل باستخدام آيفون

مع تحديث نظام التشغيل iOS 16، أضافت آبل ميزة جديدة تُسمى (Apple Watch Mirroring) تُتيح رؤية شاشة ساعة آبل والتحكم فيها من هاتف آيفون المُقترن بها.

تهدف آبل من إضافة ميزة (Apple Watch Mirroring) إلى تسهيل تجربة استخدام ساعة آبل بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وحركية. ومع ذلك، قد تكون هذه الميزة مفيدة أيضًا لأي شخص.

إليك كل ما تريد معرفته عن ميزة Apple Watch Mirroring، وكيفية تفعيلها للتحكم في ساعة آبل باستخدام آيفون:

أولًا: ما هي الأجهزة التي تدعم ميزة Apple Watch Mirroring؟

تتوفر ميزة Apple Watch Mirroring في ساعة (Apple Watch Series 6) والطرز الأحدث التي تعمل بنظام التشغيل watchOS 9. كما تتوفر في طرز آيفون التي تعمل بنظام iOS 16، لكنها غير متوفرة في أجهزة آيباد وحواسيب ماك.

إليك جميع الأجهزة المتوافقة مع هذه الميزة:

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE (الجيل الثاني)

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

جميع طرز آيفون 11، وآيفون 12، وآيفون 13، وآيفون 14

آيفون SE (الجيل الثالث)

آيفون SE (الجيل الثاني)

آيفون XS، XS ماكس

آيفون XR

آيفون X

آيفون 8 و8 بلس

ثانيًا: كيفية تفعيل ميزة Apple Watch Mirroring للتحكم في ساعة آبل باستخدام آيفون:

للبدء بالتحكم في ساعة آبل باستخدام آيفون، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون. مرر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (إمكانية الوصول) Accessibility. تحت تبويب Physical and Motor، انقر فوق خيار Apple Watch Mirroring. فعّل ميزة Apple Watch Mirroring بالنقر على زر التبديل الموجود بجوارها.

بعد إجراء الخطوة الأخيرة، ستظهر صورة ساعة آبل المقترنة بهاتفك في شاشة آيفون، وسيظهر مخطط أزرق حول وجه الساعة للإشارة إلى أن ميزة Apple Watch Mirroring مفعّلة.

كما سيظهر تنبيه (Apple Watch Mirroring: Sharing Started) لفترة وجيزة في ساعة آبل، ثم سيظهر مخطط أزرق حول شاشة الساعة.

في هاتف آيفون، سترى كل شيء موجود في ساعة آبل، ويمكنك بعد ذلك استخدام آيفون للتحكم في الساعة باستخدام إيماءات النقر والتمرير للتنقل بين القوائم، كما يمكنك استخدام التطبيقات الموجودة في الساعة.

ستظل شاشة آيفون وشاشة ساعة آبل قيد التشغيل أثناء تفعيل هذه الميزة، وعندما تنتهي من استخدامها، انقر فوق الرمز (X) الظاهر في الزاوية اليُمنى العُلوية في شاشة آيفون. بعد ذلك، سيختفي المربع الأزرق الظاهر في ساعة آبل، وسيظهر تنبيه (Apple Watch Mirroring: Sharing Ended).

ثالثًا: كيفية الاستفادة من ميزة Apple Watch Mirroring

كما ذكرنا سابقًا، أضافت آبل هذه الميزة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وحركية لتسهيل التفاعل مع العناصر والأزرار الموجودة في ساعة آبل الذكية. ولكن يمكن لأي مُستخدم لساعة آبل الاستفادة من هذه الميزة في الحالات التالية:

عدم القدرة على رؤية النص الصغير في شاشة ساعة آبل بسهولة. في هذه الحالة، يمكن تكبير جميع العناصر باستخدام هاتف آيفون، مما يسهل رؤيتها.

الحاجة إلى مراقبة معدل ضربات القلب الحالي دون النظر إلى الساعة في المعصم أو رفعه كل بضع ثوانٍ أو دقائق.

شرح كيفية القيام بشيء ما في ساعة آبل لشخص آخر، إذ يمكن مشاركة شاشة آيفون عبر مكالمة فيديو في تطبيق FaceTime، ثم تنشيط ميزة Apple Watch Mirroring وإظهار شاشة الساعة مباشرة في مكالمة الفيديو.

الحاجة إلى استخدام ساعة آبل الذكية عندما تكون قيد الشحن أو في مكان بعيد.

الرغبة في استخدام تطبيق متوفر لساعة آبل فقط في هاتف آيفون.

رابعًا: المشاكل المُتعلقة باستخدام ميزة Apple Watch Mirroring

نظرًا إلى أن شاشة آيفون وشاشة ساعة آبل ستبقيان قيد التشغيل عند تفعيل هذه الميزة، ستنخفض طاقة البطارية في الهاتف والساعة، بالإضافة إلى ذلك، ستواجه بعض القيود مثل: