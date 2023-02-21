سوني تُطلق سماعة WH-CH720N بمواصفات عالية وسعر متوسّط

كشفت شركه سوني عن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من الفئة المتوسطة WH-CH720N. وتجلب السماعة عددًا من الميزات المتوفره في سماعتها من الفئه العليا WH-1000XM5 لكن بنصف السعر.

تدعم السماعة الجديدة معيار بلوتوث 5.2 إضافةً إلى إمكانية ربطها بأكثر من جهاز واحد في ذات الوقت وميزة الأوامر الصوتية للتحكّم بتشغيل الموسيقا وضبط مستوى الصوت.

وبالرغم من سعرها المتوسط، تحمل سماعة WH-CH720N شريحة V1 الموجودة في سماعة WH-1000XM5 من الفئة الممتازة، وهي الشريحة التي تتميز بقدرتها العالية على إلغاء الضوضاء. إضافةً إلى تقنية DSEE المصممة لرفع جودة ملفات الصوت المضغوطة لإعادة إنتاج الصوت الواضح عالي المجال الذي يُفقَد غالبًا لدى الاستماع إلى صيغ الملفات المضغوطة مثل MP3. وتضمن سوني مع مثل هذه الميزات تفوّق سماعتها على السماعات المُنافسة من الفئة نفسها.

تحمل السماعة مايكروفونين من كل طرف يُستخدمان مع تقنية Dual Noise Sensor من سوني لالتقاط الصوت المحيط وحجبه. كما تقدم 20 درجة من درجات إلغاء الضجيج يمكن للمستخدم التحكم بها من خلال التطبيق. إضافةً إلى ميزة التحكّم التكيّفي بالصوت Adaptive Sound Control التي تتيح ضبط إعدادات الضجيج تلقائيًا وفقًا لمكان تواجد المُستخدم (المنزل، الشارع، العمل … الخ) أو النشاط الذي يمارسه (الجلوس، المشي، الجري، … الخ).

وزودت سوني سماعة CH720N بأربعة ميكروفونات مخصصة لإلغاء ضجيج الرياح أثناء المكالمات الهاتفية، لضمان أفضل وضوح في الصوت.

تزن السماعة 192 جرامًا وتقدم ما يصل إلى 35 ساعة من عمر البطارية أثناء تشغيل ميزة إلغاء الضجيج. وستتوفر خلال شهر مارس القادم بأربعة ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض والبني الفاتح بسعر 150 دولارًا أمريكيًا، ما يجعلها وفقًا للشركة أرخص سماعة من إنتاجها بميزة إلغاء الضجيج.

ويُذكر أن هذه ثاني سماعة من الفئة المتوسطة تطلقها الشركة هذا العام بعد سماعة WH-CH520 التي جاءت بدون ميزة إلغاء الضجيج لكنها تدعم ميزة الاتصال مع أكثر من جهاز وتقنية DSEE لرفع جودة الصوت.