أدوات ذكاء اصطناعي مفيدة للمصممين

يُنظر إلى الإبداع على أنه أحد الحصون النهائية للعقل البشري، ومع ذلك فإن الذكاء الاصطناعي يخترق عوالم الفن والتصميم الآن، إذ تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن بإنشاء تصاميم من النصوص، ولكن لا يرى المصممون المحترفون أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدًا لهم بينما يعتبرونه صديق جديد.

إذ يساعد الذكاء الاصطناعي المصممين على تعزيز إبداعهم من خلال تزويدهم بالمواد والإلهام، ويمكنه أيضًا تحسين الإنتاجية، نظرًا إلى أن قوة الذكاء الاصطناعي تكمن في السرعة التي يُحلل بها كميات هائلة من البيانات واقتراح تعديلات على التصميم، إذ يمكن للمصمم بعد ذلك اختيار التعديلات والموافقة عليها بناءً على تلك البيانات.

لذلك يمكن للمصممين الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء التصاميم بشكل أسرع وبتكلفة أقل بسبب السرعة والكفاءة المتزايدة التي توفرها.

لذلك سنستعرض اليوم مجموعة من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة للمصممين:

1- أداة Adobe Sensei:

تستخدم أداة (Adobe Sensei) الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدة المصممين على التركيز في الأشياء الأكثر أهمية، مثل: التفكير والإبداع والتفاعل مع العملاء من خلال أتمتة المهام.

تتيح لك هذه الأداة تطبيق عمليات التحرير الأساسية في الصور بسرعة ودقة، مثل: إزالة الخلفية وضبط الألوان والحجم والإضاءة، كما تتيح لك إنشاء رسومات عالية الجودة تتكيف تلقائيًا مع حجم الشاشة ودقتها. وتتكامل هذه الأداة أيضًا مع برامج Adobe السحابية.

تأتي أداة (Adobe Sensei) أيضًا مع مجموعة واسعة من الميزات التي تسمح لك بتخصيص تصميماتك بأعلى جودة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تقدم الأداة مجموعة من الميزات التي يمكن للمسوقين والمعلنين والشركات الاستفادة منها لتحسين سير العمل والاستراتيجيات التسويقية، إذ تقدم ميزات تنبؤية تساعد في اتخاذ قرارات أفضل في تصميم مواد التسويق.

2- أداة Let’s Enhance:

تستخدم أداة (Let’s Enhance) الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور التي تستخدمها في التصميم بنقرة واحدة، إذ تتيح لك تحسين دقة الصورة أكثر من 16 مرة دون فقدان الجودة.

كما تتيح لك تغيير حجم الصور وتحسين والألوان والإضاءة في ثوانٍ معدودة، وذلك بفضل خوارزمية معالجة الصور المتطورة المدربة جيدًا لتتعرف على أدق تفاصيل لنتمكن من تحسينها وتقديم أفضل نتيجة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتيح هذه الأداة لمصممي الجرافيك أيضًا معالجة ما يصل إلى 20 صورة في وقت واحد، مما يؤدي إلى تسريع العمل.

3- أداة Remove.bg:

تستخدم أداة (Remove.bg) تقنيات التعلم الآلي لإزالة الخلفيات من الصور في 5 ثوانٍ بنقرة واحدة، كما تتيح لك تحرير الصور، أو استبدال صور الخلفية وإنشاء صور منتجات ذات مظهر احترافي باستخدام قوالب التصميم الخاصة بها.

علاوة على ذلك، تتكامل هذه الأداة مع بعض أشهر برامج التصميم ومواقع التجارة الإلكترونية، إذ تتكامل مع منصة (كانفا) Canva، ومنصة (Shopify)، وبرنامج Adobe Photoshop، وغيرها من البرامج والمنصات.

4- أداة Khroma:

تستخدم أداة (Khroma) الذكاء الاصطناعي لتسهل حياة المصممين، إذ توفر عليهم عناء البحث على لوحات الألوان (Palettes)، وتقدم لهم عددًا لا محدود منها، لأنها تدربت على آلاف اللوحات الشهيرة التي صنعها الإنسان لإنتاج مجموعات لونية رائعة.

تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لمعرفة الألوان التي تريدها وإنشاء لوحات غير محدودة لك لاكتشافها والبحث عنها وحفظها.

ولإنشاء قائمة مخصصة لمجموعات الألوان، يجب عليك أولاً اختيار 50 لونًا في موقع Khroma الإلكتروني، ثم ستقوم الخوارزمية بإنشاء الألوان التي تعجبك وتحظر الألوان التي لا تريدها. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك تحميل صورك المخصصة واختبار الألوان عليها.

5- أداة Fontjoy:

يُعد اختيار الخطوط المناسبة جانبًا أساسيًا من جوانب التصميم، لذلك تستخدم أداة (Fontjoy) التعلم الآلي لمساعدة المصممين في اختيار أفضل مجموعات الخطوط لكل تصميم.

تساعدك هذه الأداة في اختيار أكثر من خط في التصميم الواحد، والتوفيق بينها، إذ تتيح لك التوفيق بين 3 خطوط مختلفة لوضعها في التصميم بشكل يلفت الانتباه.

تتميز هذه الأداة بأنها تستخدم قاعدة بيانات تضم أكثر من 1800 خط. كما تتيح لك التحكم في مقاسات الخطوط وتخصيصها حسب المطلوب، وتعديل الخطوط وإعادة صياغتها حسب ما تريد كتابته في التصميم.

6- أداة AutoDraw:

طورت جوجل أداة (AutoDraw) لتقديم نوع جديد من أدوات الرسم، فهي تجمع بين التعلم الآلي والرسومات من الفنانين الموهوبين لمساعدة الجميع على إنشاء أي شيء مرئي بسرعة.

لاستخدام هذا الأداة؛ ببساطة ارسم فكرتك. فعلى سبيل المثال تريد تصميم شعار حاول رسمه كما تتخيله بيدك على شاشة حاسوبك التي تعمل باللمس، أو ارسمه باستخدام الماوس، وستخمن الأداة ما ترسمه وتقدم لك اقتراحات.

إذا رسمت دائرة بيدك فلن تكون كالدائرة الحقيقية، لذا فإن هذه الأداة تتوقع تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي أنك تريد رسم دائرة وتقترح عليك أشكالًا مختلفة من الدوائر، ثم حدد أنت الشكل الذي تريد وسترسمه لك الأداة بشكل احترافي.

كما تتيح لك الأداة تنزيل عملك كملف PNG من أي جهاز، إذ يمكنك استخدامه في أي تصميم تقوم به. وبذلك ستكون هذه الأداة حلًا مثاليًا لك لحفظ أفكارك أثناء التنقل.

7- أداة Designs.ai:

تُعد (Designs.ai) أداة تصميم شاملة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية التصميم وأتمتة المهام المتكررة.

تتيح لك هذه الأداة إنشاء الشعارات والرسومات ومقاطع الفيديو بسهولة، إذ يمكنك الاختيار من مكتبة تضم أكثر من 20000 قالب و 10000 رمز. وتستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الآلاف من أشكال التصميم المختلفة والملايين من أصول التصميم.