تدعم الساعات الذكية ذات الجودة العالية العديد من الميزات التي تتيح لك تتبع مؤشرات الصحة، وتتبع الأداء الرياضي، وتُتيح الرد على الرسائل والمكالمات الواردة إلى هواتفهم، وغيرها العديد من الميزات التي تجعل الساعة الذكية جهاز مفيد بالنسبة للكثيرين.

وإذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية وربطها مع هاتف أندرويد، ستجد الكثير من الأنواع المُتاحة في الأسواق، لكن يمكنك تقليص الخيارات المُتاحة بالتركيز في الميزات الأساسية، مثل: عمر البطارية الطويل، والسعر المناسب، والقدرة على تتبع المؤشرات الصحية والتمارين الرياضية، والجودة العامة للساعة. وسنوضح فيما يلي ميزات 5 من أبرز الساعات الذكية المناسبة لمستخدمي هواتف أندرويد:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch5:

بفضل المستشعرات المحسّنة عن طراز Galaxy Watch4 السابق، يمكن لساعة Galaxy Watch5 تتبع نومك، وتدريباتك الرياضية وتحليل تكوين الجسم بشكل أفضل.

تحتوي هذه الساعة على ميزات لتحليل المؤشرات الصحية طوال اليوم. تحلل ميزة (Advanced Sleep Coaching) نومك وتمنحك درجة بناءً على مدة نومك وعمقه، بالإضافة إلى وجود ميزات لتتبع عدد السعرات الحرارية التي حرقتها أثناء نومك.

ولكن أكثر ما يميز هذا الطراز هو وجود ميزات لتتبع تدريباتك الرياضية وتحليل تكوين جسمك بدقة عبر مستشعر (BIA) Bioelectrical Impedance Analysis Sensor الذي يمنحك إحصائيات حول نسبة دهون الجسم، ونسبة العضلات، والماء في جسمك، بالإضافة إلى (معدل الحرق الأساسي) basal metabolic rate وغير ذلك.

يمكنك مزامنة ساعة مع هاتف سامسونج جالاكسي، والتحقق من الإشعارات التي تصل إلى هاتفك من الساعة. وتتوفر ساعة سامسونج جالاكسي واتش5 بمقاسين هما: 40 مليمتر، و44 مليمتر، مع بطارية تدوم لمدة يومان. ويبدأ سعر هذه الساعة من 154 دولارًا و99 سنتًا.

2- ساعة Google Pixel Watch:

تُعد ساعة (جوجل بكسل واتش) Google Pixel Watch، واحدة من أصغر الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق، ولكنها تتمتع بعدد كبير من الميزات.

تتميز هذه الساعة بالتكامل مع Fitbit الرائدة في تصنيع الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، مما يوفر العديد من الميزات المتوفرة لمستخدمي ساعات Fitbit لمستخدمي ساعة جوجل بكسل الذكية.

يساعد تطبيق ECG المتوفر في الساعة في قياس نبضات قلبك أثناء التمرين أو النوم أو الجلوس. ويمكن لهذه الساعة الذكية تتبع 40 نوعًا مختلفًا من التمارين، بالإضافة إلى تتبع مقدار السعرات الحرارية المحروقة والخطوات التي تمشيها.

يسمح نظام Wear OS لمُستخدمي ساعة جوجل بكسل بالوصول إلى البريد الإلكتروني والخرائط والمساعد الصوتي Google Assistant. وعند إقران هذه الساعة مع هاتف من نوع بكسل أو هاتف يعمل بنظام أندرويد 8 أو أحدث، ستكون تجربة الاستخدام أفضل.

تأتي ساعة Google Pixel Watch بمقاس 41 مليمتر، وبطارية تدوم لمدة 24 ساعة، ويبدأ سعرها من 349 دولارًا و99 سنتًا.

3- ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 Classic:

يمكن لساعة سامسونج Galaxy Watch 4 Classic الذكية قياس تكوين الجسم وتتبع النوم ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم وحساب تخطيط القلب. بالإضافة إلى أنها تتبع تمرينك تلقائيًا عند البدء بممارسة الرياضة. ويمكنك ربطها مع هاتف يعمل بنظام أندرويد لتتبع الرسائل والمكالمات الهاتفية،

تأتي ساعة Samsung Galaxy Watch 4 Classic بمقاسين، هما: 42 مليمتر و46 مليمتر، وبطارية تدوم لمدة يومان، ويبدأ سعرها من 339 دولارًا و99 سنتًا.

4- ساعة Fitbit Versa 4:

تتبّع ساعة Fitbit Versa 4 مدى الاستعداد لأداء التمارين الرياضية يوميًا، وتُنبه المُستخدم لأداء التمارين الرياضية أو الراحة. فإذا كنت مستعدًا لأداء التمارين سيقترح تطبيق Fitbit التدريبات المناسبة ومدة ممارستها حتى تتمكن من زيادة نشاط جسمك إلى أقصى حد.

يساعد التصميم البسيط والخفيف الوزن لساعة Fitbit Versa 4 في زيادة الراحة أثناء ارتدائها دون تقليل القدرة على رؤية العناصر في الشاشة التي يبلغ مقاسها 1.7 بوصة.

على الرغم من أن هذه الساعة الذكية لا تحتوي على نظام Wear OS، يمكنك الوصول إلى خرائط جوجل، و(محفظة جوجل) Google Wallet، بالإضافة إلى القدرة على تتبع مكالماتك ورسائلك الهاتفية عندما يكون هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد قريبًا من الساعة.

يساعد عمر البطارية الطويل الذي يدوم لمدة 6 أيام في تتبع مؤشرات اللياقة البدنية والنوم بشكل أدق وأفضل، لأنك لست مضطرًا إلى إزالة الساعة عن معصمك للشحن كل يوم. وإذا انخفضت طاقة البطارية لساعة Fitbit Versa 4، يمكنك شحنها لمدة 12 دقيقة لاستخدامها يومًا كاملًا. تُباع ساعة Fitbit Versa 4 بسعر 229 دولارًا و95 سنتًا.

5- ساعة Huawei Watch GT 3 Pro:

تتميز ساعة Huawei Watch GT 3 Pro بعمر بطارية طويل يدوم لمدة 14 يومًا. وتحتوي هذه الساعة على ميزات تتبع اللياقة البدنية ومؤشرات الصحة، مثل: ميزة تخطيط القلب ECG لمراقبة صحة القلب، وميزة مراقبة نسبة الأكسجين بالدم، وتتبع النوم، ودرجة الإجهاد.

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro أيضًا بأنها مقاومة للماء، وتتحمل الغوص في الماء حتى عمق 30 مترًا، كما تعرض بيانات الغوص في الوقت الحالي، مثل: سرعة الغوص وعمقه ومدته. وتضم أكثر من 100 تمرين رياضي يمكنك الاختيار من بينها وتتبع أدائك أثناء ممارسة تلك التمارين.

تأتي ساعة Huawei Watch GT 3 Pro بمقاس 46 مليمتر، وسعرها 299 دولارًا و99 سنتًا.