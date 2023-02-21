أبرز التطبيقات للرسم لمستخدمي أجهزة أندرويد

يستخدم العديد من الفنانين أجهزة أندرويد اللوحية، وهواتف أندرويد لإنشاء أعمال فنية رقمية. إذ تتوفر الكثير من التطبيقات المُصممة خصوصًا لإنشاء لوحات فنية رقمية ذات جودة عالية، وتحتوي تلك التطبيقات على ميزات متنوعة مثل: سرعة الاستجابة، وتوفير مجموعة متنوعة من الفُرش وأدوات الرسم الأخرى، بالإضافة إلى القدرة على تخصيص الفُرش الموجودة في التطبيق أو إنشاء فُرش خاصة، وغيرها.

وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز التطبيقات للرسم المُتاحة لمُستخدمي أجهزة أندرويد، وجميعها تحتوي على ميزات عديدة لتسهيل عملية الرسم وإنشاء لوحات فنية إبداعية بجودة عالية:

1- تطبيق Sketchbook:

يحتوي تطبيق Sketchbook على واجهة بسيطة وسهلة الإستخدام. يتميز هذا التطبيق بسرعة الاستجابة عند الضغط فوق الشاشة أثناء الرسم، ويوفر تشكيلة كبيرة من الفُرش التي يمكن تخصيصها، وتدرج واسع من الألوان.

بالإضافة إلى وجود ميزة (الطبقات) Layers لإضافة طبقات متعددة إلى اللوحات الفنية. ويمكنك تسجيل مقطع فيديو أثناء الرسم باستخدام ميزة (Timelapse).

تطبيق Sketchbook مجاني ويمكن لجميع مُستخدميه الوصول إلى جميع الميزات المتوفرة فيه.

2- تطبيق Infinite Painter:

إذا كنت تبحث عن تطبيق يمنحك تجربة رسم مشابهة لتطبيق Procreate المخصص لآيباد، يمكنك اختيار تطبيق Infinite Painter.

يحتوي هذا التطبيق على مجموعة واسعة من أدوات الرسم والفُرش التي يمكنك تخصيصها، أو إنشاء فُرش خاصة لك، بالإضافة إلى وجود تدرج كبير في الألوان. وأثناء الرسم يمكنك تسجيل مقطع فيديو باستخدام ميزة (Timelapse)، ومشاركة التسجيلات مع أصدقائك.

عند استخدام تطبيق Infinite Painter ستحصل على لوحات فنية عالية الدقة. ويتطلب استخدامه الاشتراك مقابل 10 دولارات شهريًا مع وجود فترة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام.

3- تطبيق Clip Studio Paint:

هو تطبيق مناسب لإنشاء الرسوم المتحركة، يستخدمه أكثر من 20 مليون فنان من المحترفين والهواة في جميع أنحاء العالم.

يتميز بمحتواه الضخم من الفُرش المجانية والمميزة، مع وجود النماذج الثلاثية الأبعاد التي يمكن استخدامها للمساعدة في رسم الأشخاص والحيوانات. وبعد الانتهاء من إنشاء لوحاتك الفنية يمكنك مشاركتها بسهولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

يوفر هذا التطبيق مجموعة من الأدوات المخصصة لتحريك الرسوم وإضافة الأصوات، كما يوفر دورات مجانية لتعليم الرسم في موقعه الرسمي والقناة التابعة له في موقع يوتيوب.

يمنح تطبيق Clip Studio Paint المستخدمين ساعة واحدة يوميًا لاستخدامه مجانًا. أو يمكنهم دفع دولارين ونصف شهريًا لاستخدامه طوال اليوم، أو الاشتراك بالخطة الاحترافية مقابل 3 دولارات شهريًا تشمل 3 أشهر مجانية عند التسجيل لأول مرة. ويمكن لمالكي أجهزة سامسونج جالاكسي اللوحية تنزيل هذا التطبيق من متجر جالاكسي والحصول على تجربة مجانية لمدة 6 أشهر.

4- تطبيق MediBang Paint:



هو تطبيق رسم مناسب للرسامين المتخصصين بالرسومات المتحركة. يضم MediBang Paint العديد من أدوات الرسم، منها: الفُرش المتنوعة والتدرجات اللونية، والخلفيات المُعدة مسبقًا، بالإضافة إلى أدوات مخصصة لإنشاء رسومات متحركة.

يوفر هذا التطبيق لمُستخدميه مساحة تخزين سحابي ليتمكنوا من إدارة أعمالهم الفنية في أكثر من جهاز، ونسخها احتياطيًا، ومشاركتها بسهولة.

يتوفر من تطبيق MediBang Paint نسخة مجانية تحتوي على إعلانات، ويمكنك الاشتراك بإحدى الخطط المدفوعة للتخلص من الإعلانات والحصول على مساحة إضافية من التخزين السحابي.

توفر خطة الاشتراك الأولى 20 جيجابايت من التخزين السحابي مقابل دولارين ونصف شهريًا، وتوفر خطة الاشتراك الثانية 100 جيجابايت من التخزين السحابي مقابل 4 دولارات ونصف شهريًا، بينما توفر خطة الاشتراك الثالثة 300 جيجابايت من التخزين السحابي مقابل 9 دولارات شهريًا.

5- تطبيق Ibis Paint:

يُعد تطبيق Ibis Paint مناسبًا للفنانين المتخصصين في إنشاء الرسوم المتحركة. إذ يضم هذا التطبيق مجموعة واسعة من الفُرش مع إمكانية تخصيصها، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 نوع خط، و80 مُرشحًا، مع القدرة على إضافة عدد لا محدود من الطبقات أثناء الرسم. وعند استخدام هذا التطبيق يمكنك تسجيل مقطع فيديو لعملية الرسم.

النسخة المجانية من تطبيق Ibis Paint تحتوي على الإعلانات. وللتخلص من الإعلانات والحصول على ميزات إضافية؛ يمكنك الاشتراك بالنسخة المدفوعة مقابل 3 دولارات شهريًا، أو 28 دولارًا سنويًا، وتتضمن النُسخ المدفوعة 20 جيجابايت من التخزين السحابي وأدوات رسم إضافية. وعند التسجيل لأول مرة تحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد.