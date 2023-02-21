آبل تسجّل براءة اختراع لحزام ساعة إلكتروني مُتغيّر اللون

حصلت شركة آبل على براءة اختراع لحزام خاص بساعتها الذكية Apple Watch يتمتّع بخصائص إلكترونية تسمح بتغيير لونه تلقائيًا أو حسب رغبة المُستخدم. كما يمكن للحزام المذكور إعطاء ألوانٍ محددة للفت النظر إلى الإشعارات الهامّة.

وأوضحت براءة الاختراع التي عنوانها: “حزام ساعة بلونٍ قابلٍ للتعديل” أن هذه التقنية توفّر على المستخدم تكلفة شراء أحزمة مختلفة الألوان والتصاميم لساعته، والاعتماد عوضًا عن ذلك على حزامٍ واحد يمكن للمستخدم تغيير لونه متى شاء، سواء كان ذلك ليتماشى مع لون ملابسه أو لاستخدام أي لونٍ آخر يفضله.

ويضيف نص براءة الاختراع أنه: “تتيح بعض الساعات للمُستخدم إمكانية إزالة وتبديل أحزمة الساعة لتخصيصها، لكن هذا يتطلب امتلاك المُستخدم لحزام ساعة منفصل لكلّ لونٍ أو تصميم يفضّله”.

ووفقًا لوصف آبل، فإن الحزام الجديد يتألف من خيوطٍ يحمل بعضها أو جميعها خصائص “متلوّنة كهربائيًا” Electrochromic، وهو ما يسمح بتغيير لون الحزام وفقًا للجهد الكهربي المُطبَّق. ويمكن لبعض الخيوط أن تحمل ناقلًا وطبقة متلوّنة كهربائيًا يمكن أن تتصل بالناقل بحيث يُنقَل الجهد المطبّق عليه إلى الطبقة المتلوّنة التي يمكن أن تتضمن طبقة من البوليمر يمكنها التفاعُل لتغيير لونها.

وتؤكد براءة الاختراع أنه يمكن عرض مجموعة مختلفة من الألوان في أوقاتٍ متفرقة دون حاجة المُستخدم إلى امتلاك عدة أحزمة لساعته.

ولا يقتصر الحزام المذكور على عرض الألوان فقط، بل تقول آبل إنه سيكون قادرًا على عرض الأيقونات والأشكال والنصوص وإضاءتها بأشكالٍ عديدة. وهذا يُشير إلى أن الحزام يمكنه عرض التنبيهات النصية إضافةً إلى إمكانية تخصيصه بأي شكلٍ يرغب به المستخدم.

يُذكر أن ساعة آبل هي الساعة الذكية الأعلى مبيعًا في السوق حيث استحوذت على 26% من سوق الساعات الذكية في عام 2022 وهي ما تمثل أكثر من ضعف حصة سامسونج في سوق الساعات الذكية.