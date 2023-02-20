البوابة العربية للأخبار التقنية تطلق نشرة أخبار يومية مسموعة
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نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الإثنين 20 فبراير 2023

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نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الإثنين العشرين من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

 

عناوين اليوم:
إطلاق منصة أثير أول منصة تمويل جماعي بالمكافآت في السعودية
ميتا تُطلق خدمة علامة التوثيق المدفوعة Meta Verified
تويتر تفرض رسومًا على المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية
جوجل تُطلق خلفيات 360 درجة لخدمة Google Meet
ستارلينك تختبر توفير الإنترنت الفضائي لجميع بقاع الأرض تقريبًا

 

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الالكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

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ما هي أسعار هواتف Galaxy S23 في السعودية وكيف تحصل عليها؟
أهم الميزات الجديدة في تحديث iOS 16.4
تطبيقات لحواسيب ماك للحفاظ على صحتك أثناء العمل

 

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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة

وعالم الكمبيوتر والأمن الالكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

تأتيكم النشرة حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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