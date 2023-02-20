نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الإثنين 20 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الإثنين العشرين من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

عناوين اليوم:

إطلاق منصة أثير أول منصة تمويل جماعي بالمكافآت في السعودية

ميتا تُطلق خدمة علامة التوثيق المدفوعة Meta Verified

تويتر تفرض رسومًا على المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية

جوجل تُطلق خلفيات 360 درجة لخدمة Google Meet

ستارلينك تختبر توفير الإنترنت الفضائي لجميع بقاع الأرض تقريبًا

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الالكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

كيف تستفيد من سناب شات بكسل لزيادة مبيعاتك؟

كيفية إصلاح مشكلة توقف خرائط جوجل عن العمل في هواتف أندرويد

ما هي أسعار هواتف Galaxy S23 في السعودية وكيف تحصل عليها؟

أهم الميزات الجديدة في تحديث iOS 16.4

تطبيقات لحواسيب ماك للحفاظ على صحتك أثناء العمل

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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة

وعالم الكمبيوتر والأمن الالكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

تأتيكم النشرة حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.