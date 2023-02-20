ميتا تبدأ بيع خدمة التوثيق المدفوعة Meta Verified

بدأت شركة (ميتا) اليوم بيعَ خدمة اشتراكها الجديدة Meta Verified بشكلٍ تجريبي لمستخدمي فيسبوك وإنستاجرام في أستراليا ونيوزلندا، وذلك بعد أن أعلن (مارك زوكربيرج) يوم أمس عن الخدمة في منشورٍ له.

وقالت الشركة في بيانٍ صحفي نشرته على موقعها إنه بات بإمكان المستخدمين في الدول التي توفّرت فيها الخدمة الحصول عليها لقاء اشتراكٍ شهري يبلغ 11.99 دولارًا أمريكيًا للمشتركين عبر الويب، و 14.99 دولارًا للمشتركين عبر أندرويد و iOS.

ويحصل مشتركو Meta Verified على عدة ميزات تتضمن علامة توثيق الحساب، وحماية إضافية ضد انتحال شخصية أصحاب الحسابات الموثقة، وأولوية الوصول إلى خدمة الدعم الفني، وإبراز الحسابات الموثقة ضمن نتائج البحث والتعليقات، وأخيرًا ما قالت الشركة إنها “ميزات حصرية تتيح للمستخدم التعبير عن نفسه بطريقة مميزة”، مثل توفير صور مُلصقات حصرية للمشتركين يستطيعون استخدامها في منشورات فيسبوك وقصص إنستاجرام.

وأكدت الشركة أنه لن يطرأ تغيير على الحسابات الموثقة سابقًا، وذلك خلال الفترة التجريبية للخدمة، وأضافت أنها تخطط لتقديم عروض اشتراك أخرى مفيدة للجميع، كصانعي المحتوى والشركات والمُستخدمين بشكلٍ عام.

وأوضحت (ميتا) في تدوينتها متطلبات توثيق الحساب وفق الخدمة الجديدة، وهي أن يكون الحساب نشطًا يتضمن سجلًا سابقًا من المنشورات، وألا يقل عمر صاحب الحساب عن 18 عامًا مع تقديم وثيقة إثبات شخصية يتطابق فيها الاسم والصورة مع معلومات الحساب على فيسبوك أو إنستاجرام.

وتأتي خطوة فيسبوك شبيهة بما فعلته تويتر العام الماضي حين أطلقت علامة توثيقها المدفوعة (تويتر بلو) Twitter Blue. ويتضمن الاشتراك بخدمة تويتر مجموعة كبيرة من الميزات مثل مشاهدة إعلانات أقل وإمكانية تخصيص مظهر التطبيق وتبويبًا خاصًا لمشاهدة المقالات الأكثر تداولًا والقدرة على نشر تغريدات طويلة تصل إلى 4000 حرف.

وكان (إيلون ماسك)، المدير التنفيذي لتويتر، قد أعلن أن الشركة تخطط لإلغاء علامة التوثيق القديمة ليبقى التوثيق محصورًا بمُشتركي الخدمة المدفوعة، وهو ما لم تقله فيسبوك في إعلانها إلا أنها ألمحت إلى ذلك الاحتمال بقولها إن خدمة التوثيق القديمة ستظل دون تغيير “خلال الفترة التجريبية”.