معلومات جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold

نشر موقع 9to5Google المتخصص بأخبار شركة جوجل الأمريكية معلومات مسربة حصل عليها تكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بهاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold المتوقع الكشف عنه خلال العام الحالي.

ووفقًا للمعلومات الجديدة، من المتوقع أن يكون الهاتف الجديد أثقل وزنًا وأكبر حجمًا من الهواتف القابلة للطي المتوفرة في الأسواق، وسيحمل في المقابل بطارية كبيرة قد تكون الأكبر في فئة الهواتف القابلة للطي.

وتكشف الصور المسرّبة أن الهاتف سيكون شبيهًا من حيث الشكل بهاتف Oppo Find N2 وسيأتي بالطول نفسه الذي يبلغ 140 ميليمترًا، لكنه أعرض بعرضٍ يبلغ قرابة 80 ميليمترًا.

وتتيح الشاشة العريضة تجربة استخدام أفضل لتعدد المهام، إذ تتيح شاشة الجهاز -وفقًا للتسريب- تشغيل تطبيقين كاملين جنبًا إلى جنب لدى فتح الشاشة بمساحة كافية لكل تطبيق، وذلك على عكس الهواتف الأخرى القابلة للطي التي تظهر فيها التطبيقات أصغر حجمًا ما لا يقدّم تجربة استخدام مثالية.

وبحسب المعلومات الجديدة، سيكون هاتف Pixel Fold أثقل وزنًا من الهواتف الأخرى القابلة للطي إذ من المتوقع أن يتجاوز وزنه وزن هاتف سامسونج Z Fold 4 الذي يبلغ 263 جرام. للمقارنة، يبلغ وزن هاتف مايكروسوفت Surface Duo قرابة 250 جرامًا وهاتف Oppo Find N قرابة 237 جرامًا.

وتتميز بطارية الهاتف الجديد بسعتها الكبيرة التي تقترب من 5000 ميلي أمبير/ساعة ما يجعله الهاتف ذو البطارية الأكبر في فئته، وذلك مقارنةً بهاتف Z Fold 4 الذي تبلغ سعة بطاريته 4,400 ميلي أمبير/ساعة و Oppo Find N2 ببطارية سعتها 4,50 ميلي أمبير/ساعة.

ولا تتوفر معلومات مؤكدة حول موعد طرح هاتف جوجل الجديد، إذ تتراوح التوقعات ما بين شهر مايو القادم وهو الموعد المُنتظر لطرح الحاسوب اللوحي Pixel Tablet الذي كانت جوجل قد أعلنت عنه قبل فترة، أو في شهر أكتوبر وهو الموعد السنوي الذي تكشف فيه جوجل عن هواتفها الجديدة.