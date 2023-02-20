تيك توك تُطلق برنامجًا جديدًا لزيادة أرباح صانعي المحتوى

أطلقت شركة (بايت دانس) الصينية المطوّرة لتطبيق التواصل الاجتماعي (تيك توك) TikTok برنامجًا جديدًا لمشاركة الأرباح مع صانعي المحتوى. يحمل البرنامج الجديد اسم Creativity Program ويعد بتقديم أرباح أعلى مقارنةً ببرنامجها الحالي Creator Fund.

ويأتي البرنامج الجديد استجابةً من الشركة لشكاوى صانعي المحتوى من برنامجها الحالي لمشاركة الأرباح، الذي يُعطي أرباحًا قليلة حتى لمقاطع الفيديو التي تحقق ملايين المشاهدات.

ولم تكشف الشركة في تدوينتها عن مقدار الأرباح الممنوحة أو كيفية توزيعها، واكتفت بالقول إن البرنامج الجديد مصمم لمساعدة صانعي المحتوى في إبراز إبداعهم وتحقيق أرباحٍ أعلى. وذكرت أن البرنامج يمثل إضافةً جديدة لأدوات تحقيق الأرباح التي تقدمها الشركة لصانعي المحتوى من جميع المستويات.

ونوّهت تيك توك أن برنامجها ما زال في مرحلته التجريبية وأن الانضمام له ممكن فقط من خلال نظام الدعوات للمستخدمين في الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية. ويمكن لصانعي المحتوى المُنتسبين إلى برنامج Creator Fund التحويل إلى استخدام البرنامج الجديد.

ولا يلغي برنامج Creativity Program الجديد البرنامج السابق، بل يتوفر إلى جانبه بشروط مختلفة. إذ يتطلب الانضمام إليه صناعة محتوىً أصلي عالي النوعية بطول يتجاوز الدقيقة الواحدة. وسيتملك صانعو المحتوى وصولًا إلى لوحة تحكّم يمكن لهم من خلالها مشاهدة صلاحية مقاطع الفيديو التي نشروها للانضمام إلى البرنامج والأرباح المتوقعة منها، إضافةً إلى معلومات وإحصائيات حول أداء وعدد مشاهدات ما يقدمونه.

ويأتي إعلان تيك توك بعد أيامٍ قليلة على طرحها برنامج TikTok Trivia للمسابقات بجوائز تصل إلى نصف مليون دولار للفائزين. وسيجري البرنامج في الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر عبر بثٍ حي على المنصة. وقالت تيك توك إن الأسئلة ستكون «اختيارًا من متعدد» وتتعلق بالجمال، وأسلوب الحياة، والموسيقى، والرياضة. وخلال الأيام الثلاثة الأولى للمسابقة سيُجرى بثّان مباشران في اليوم مدة كل منهما ساعة كاملة.

وأوضحت الشركة أن الجلسة ستتضمن 12 سؤالًا، ويتقاسم فيها الفائزون 30,000 دولار أمريكي، أما الجلسة الثانية، فيتقاسم فيها الفائزون 70,000 دولار أمريكي.